داوریها به ضرر شاهین بوده است/ سپاهان را می بریم

مجید حسینی کنگانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر با بیان اینکه در این فصل شاهد عوامل بیرونی بودیم که سبب شده شاهین نتایج خوبی کسب نکند، اظهار داشت: در خیلی از بازیها می ‌توانستیم به نتیجه دلخواه برسیم اما متاسفانه قضاوت ضعیف داوران مانع از این کار شد که امیدوارم داوران ایران کمی در قضاوت ‌های خود دقت کنند.

وی اشتباهات داوران را غیرعمدی دانست، گفت: سطح مسابقات لیگ قابل قبول بوده است و امیدوارم سطح داوری ‌ها نیز بهتر شود تا تیم‌ ها کمتر متضرر شوند.

مدیر عامل باشگاه شاهین پارس جنوبی بوشهر به بازی فردا تیمش در مقابل سپاهان اصفهان اشاره کرد و گفت: سپاهان از تیم های ریشه دار و خوب ایران است و امسال نیز با جذب بازیکنان مطرح و تقویت کادر فنی به دنبال قهرمانی در لیگ برتر است.

کنگانی افزود: برخی بازیکنان شاهین نیز علیرغم این که از تجربه کافی بازی در لیگ برتر برخوردار نیستند اما نشان دادند می توانند برای هر تیمی خطرناک باشند.

وی عملکرد بازیکنان را در مقابل ذوب آهن را مثبت ارزیابی کرد و گفت: بازی سختی مقابل ذوب آهن داشتیم و اگر بازیکنان کمی دقت می کردند می توانستیم این تیم را شکست دهیم و وقتی گل اول را زدیم روحیه بچه ها بالا رفت ولی متأسفانه بازی را دست کم گرفتند و در نتیجه مساوی شدیم.

مدیر عامل باشگاه شاهین پارس جنوبی بوشهر اضافه کرد: قطعاً فردا با کمی دقت سپاهان اصفهان را شکست خواهیم داد.