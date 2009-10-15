سپاهان تیمی سرسخت اما شکست پذیر است

هافبک سال گذشته پرسپولیس تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: چندین بار در مقابل سپاهان بازی کرده ام آنها تیمی با نظم و با برنامه بازی می کنند و دارای کادر فنی خوبی هستند.

وی با بیان این بازیکنان شاهین ثابت کردند در مقابل تیم های برتر ایران بسیار خوب بازی می کنند، گفت: در دیدار با ذوب آهن آنها تنها از یک موقعیت به دست آمده اقدام به گلزنی کردند و با ما مساوی کردند اما در بازی فردا هماهنگ تر و با دقت بیشتر بازی خواهیم کرد.

پترویچ اظهار داشت: قطعاً بازی بسیار سختی خواهد بود هر دو تیم به دنبال کسب حداکثری امتیازات هستند.

وی با بیان این که در این بازی محکوم به شکست سپاهان هستیم، گفت: متاسفانه برخی عوامل از جمله داوری باعث شد تا شاهبن نتایج مورد نظر خود را کسب نکند.