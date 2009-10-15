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۲۳ مهر ۱۳۸۸، ۹:۵۵

محدودیتهای ترافیکی روز جمعه در محور کرج-چالوس اعلام شد

محدودیتهای ترافیکی روز جمعه در محور کرج-چالوس اعلام شد

پلیس راه نیروی انتظامی در اطلاعیه ای از ممنوعیت تردد در بخشهای عمده محور کرج به چالوس و محور رودهن به آب اسک در جاده هراز در بعدازظهر و شامگاه جمعه بیست و چهارم مهر ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این اطلاعیه تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12 الی 24 روز جمعه از کرج به سمت چالوس (مرزن آباد) ممنوع و این محور از ساعت 15 تا ساعت 24 همان روز از شمال به جنوب از محدوده مرزن آباد به سمت کرج به صورت یکطرفه خواهد بود.

همچنین تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 13 الی 24 روز جمعه از رودهن به سمت آب اسک ممنوع و این محور از ساعت 15 تا 24 همان روز از شمال به جنوب از آب اسک تا رودهن به صورت یکطرفه خواهد بود.

در این اطلاعیه آمده است: پلیس راه با شماره تلفن 88255555 (10 خط) به طور شبانه روزی پاسخگوی آخرین وضعیت راههای کشور و امدادرسانی احتمالی به هموطنان است.

کد مطلب 964654

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