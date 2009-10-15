محدودیتهای ترافیکی روز جمعه در محور کرج-چالوس اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این اطلاعیه تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12 الی 24 روز جمعه از کرج به سمت چالوس (مرزن آباد) ممنوع و این محور از ساعت 15 تا ساعت 24 همان روز از شمال به جنوب از محدوده مرزن آباد به سمت کرج به صورت یکطرفه خواهد بود.

همچنین تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 13 الی 24 روز جمعه از رودهن به سمت آب اسک ممنوع و این محور از ساعت 15 تا 24 همان روز از شمال به جنوب از آب اسک تا رودهن به صورت یکطرفه خواهد بود.

در این اطلاعیه آمده است: پلیس راه با شماره تلفن 88255555 (10 خط) به طور شبانه روزی پاسخگوی آخرین وضعیت راههای کشور و امدادرسانی احتمالی به هموطنان است.