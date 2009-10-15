اسلواکی هم به جام جهانی صعود کرد/ ناکامی جمهوری چک، سوئد و کرواسی

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از تیم‌های دانمارک، سوییس، آلمان، اسپانیا، انگلستان، صربستان، ایتالیا و هلند، تیم ملی فوتبال اسلواکی نیز توانست امتیازات لازم برای صعود به جام جهانی را بدست آورد و به عنوان تیم نخست گروه 3 انتخابی جام جهانی در قاره اروپا به جام جهانی 2010 راه یابد.

اسلواک‌ها که برای نخستین بار حضور در جام جهانی را تجربه خواهند کرد، چهارشنبه شب در چارچوب هفته دهم و پایانی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی در قاره اروپا به دیدار تیم ملی لهستان رفتند و موفق شدند میزبان خود را با یک گل از پیش رو بردارند. تک گل اسلواکی را در این بازی سیویرین گانکارزیچ، مدافع تیم فوتبال لهستان در دقیقه 3 به اشتباه وارد دروازه تیم خود کرد. اسلواکی با این پیروزی 22 امتیازی شد و با اقتدار بر صدر جدول رده بندی گروه 3 انتخابی جام جهانی در قاره اروپا ایستاد.

در پایان مرحله انتخابی جام جهانی در قاره اروپا 8 تیم پرتغال، یونان، اسلوونی، روسیه، بوسنی و هرزگوین، اوکراین، فرانسه و جمهوری ایرلند به مرحله پلی‌آف این مسابقات صعود کردند. این در حالی بود که تیم‌های مطرحی چون سوئد، جمهوری چک و کرواسی که در دوره گذشته مسابقات جام جهانی نماینده قاره اروپا بودند این بار از راهیابی به جام جهانی 2010 بازماندند.

نتایج و جداول رده بندی گروه‌های یک تا 9 مسابقات انتخابی جام جهانی در قاره اروپا به شرح زیر است:

گروه یک :

* دانمارک صفر - مجارستان یک

* سوئد 4 - آلبانی یک

* پرتغال 4 - مالت صفر

گل‌ها: لوئیز نانی (15)، سیمائو سابروسا (45)، لوئیز میگوئل بریتو گارسیا (52) و ادینهو (90)

جدول رده بندی گروه یک:

1- دانمارک 21 امتیاز (صعود به جام جهانی)

2- پرتغال 19 امتیاز (صعود به مرحله پلی‌آف)

3- سوئد 18 امتیاز

4- مجارستان 16 امتیاز

5- آلبانی 7 امتیاز

6- مالت یک امتیاز

گروه 2:

* یونان 2 - لوکزامبورگ یک

* لتونی 3 - مولداوی 2

* سوییس صفر - اسراییل صفر

جدول رده بندی گروه 2:

1- سوییس 21 امتیاز (صعود به جام جهانی)

2- یونان 20 امتیاز (صعود به مرحله پلی‌آف)

3- لتونی 17 امتیاز

4- اسراییل 16 امتیاز

5- لوکزامبورگ 5 امتیاز

6- مولداوی 3 امتیاز

گروه 3:

* جمهوری چک صفر - ایرلند شمالی صفر

* لهستان صفر - اسلواکی یک

* سن مارینو صفر - اسلوونی 3

جدول رده بندی گروه 3:

1- اسلواکی 22 امتیاز (صعود به جام جهانی)

2- اسلوونی 20 امتیاز (صعود به مرحله پلی‌آف)

3- جمهوری چک 16 امتیاز

4- ایرلند شمالی 15 امتیاز

5- لهستان 11 امتیاز

6- سن مارینو بدون امتیاز

گروه 4:

* آذربایجان یک - روسیه یک

* آلمان یک - فنلاند یک

گل‌ها: لوکاس پودولسکی (90) برای آلمان و جاناتان یوهانسون (11) برای فنلاند

* لیختن اشتاین صفر - ولز 2

جدول رده بندی گروه 4:

1- آلمان 26 امتیاز (صعود به جام جهانی)

2- روسیه 22 امتیاز (صعود به مرحله پلی‌آف)

3- فنلاند 18 امتیاز

4- ولز 12 امتیاز

5- آذربایجان 5 امتیاز

6- لیختن اشتاین 2 امتیاز

گروه 5:

* بوسنی و هرزگوین 2 - اسپانیا 5

گل‌ها: ادین ژکو (90) و میسیموویچ (90) برای بوسنی و هرزگوین و جرارد پیکه (12)، دیوید سیلوا (14)، آلوارو نگردو (50 و 55) و خوان مانوئل ماتا (88) برای اسپانیا

* استونی 2 - بلژیک صفر

* ترکیه 2 - ارمنستان صفر

جدول رده بندی گروه 5:

1- اسپانیا 30 امتیاز (صعود به جام جهانی)

2- بوسنی و هرزگوین 19 امتیاز (صعود به مرحله پلی‌آف)

3- ترکیه 15 امتیاز

4- بلژیک 10 امتیاز

5- استونی 8 امتیاز

6- ارمنستان 4 امتیاز

گروه 6:

* آندورا صفر - اوکراین 6

* قزاقستان یک - کرواسی 2

* انگلستان 3 - بلاروس صفر

گل‌ها: پتر کرواچ (4 و 75) و شوان رایت فیلیپس (59)

جدول رده بندی گروه 6:

1- انگلستان 27 امتیاز (صعود به جام جهانی)

2- اوکراین 21 امتیاز (صعود به مرحله پلی‌آف)

3- کرواسی 20 امتیاز

4- بلاروس 13 امتیاز

5- قزاقستان 6 امتیاز

6- آندورا بدون امتیاز

گروه 7:

* فرانسه 3 - اتریش یک

گل‌ها: کریم بنزما (17)، تیری هانری (26 - پنالتی) و آندری گیگناک (65) برای فرانسه و مارک یانکو (47) برای اتریش

* لیتوانی 2 - صربستان یک

* رومانی 3 - جزایر فارو یک

جدول رده بندی گروه 7:

1- صربستان 22 امتیاز (صعود به جام جهانی)

2- فرانسه 21 امتیاز (صعود به مرحله پلی‌آف)

3- اتریش 14 امتیاز

4- لیتوانی 12 امتیاز

5- رومانی 12 امتیاز

6- جزایر فارو 4 امتیاز

گروه 8:

* بلغارستان 6 - گرجستان 2

* ایتالیا 3 - قبرس 2

گل‌ها: آلبرتو جیلاردینو (78، 81 و 90) برای ایتالیا و یانیس اوکاس (13) و مایکل کریسیس (48) برای قبرس

* جمهوری ایرلند صفر - مونته نگرو صفر



جدول رده بندی گروه 8:

1- ایتالیا 24 امتیاز (صعود به جام جهانی)

2- جمهوری ایرلند 18 امتیاز (صعود به مرحله پلی‌آف)

3- بلغارستان 14 امتیاز

4- قبرس 9 امتیاز

5- مونته نگرو 9 امتیاز

6- گرجستان 3 امتیاز

گروه 9:

* دیدارهای این گروه با صعود هلند به مرحله پایانی رقابت ها به پایان رسیده است.