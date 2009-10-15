اعلام آمادگی نماینده مازندران در لیگ فوتسال کشور

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، احسان محبوبی راد صبح پنج شنبه پس از مذاکره تیمش با مسئولان تربیت بدنی آمل به خبرنگاران گفت: باشگاه صنایع چوبی محبوبی آمل در مدت 15 سال حضور در مسابقات فوتسال دسته یک کشور و مازندران حتی ریالی از سوی اداره تربیت بدنی شهرستان یا سایر نهادهای دولتی استان کمک مالی نشده که این مسئله واقعا برای یک مجموعه خصوصی مشکل ساز شده است.

وی با اشاره به اینکه این تیم فقط در فصل گذشته مسابقات فوتسال دسته یک باشگاه های کشور بیش از 50 میلیون تومان هزینه کرده با وجود آگاهی مسئولان تربیت بدنی شهرستان آمل از وضعیت و حال روز وضعیت بد مالی کمکی به این باشگاه به عنوان نماینده و آبروی مازندران هم نکردند.

مدیرعامل تیم فوتسال صنایع چوبی آمل با اشاره به اینکه کمکهای برخی دوستداران به این باشگاه از سوی نهادهای خصوصی شهرستان باعث سرپا ماندن این تیم در مسابقات لیگ شده بود تاکید کرد: در صورت عدم تحقق قول و وعده های مالی اداره تربیت بدنی شهرستان آمل به تیم صنایع چوبی از لیگ دسته یک فوتسال کشور انصراف خواهیم داد.

محبوبی راد با بیان اینکه این تیم در فصل گذشته با مشکلات زیاد مالی مواجه بود، تصریح کرد: با این وجود و با مشکلات فراوان تیم در جایگاه چهارم دسته یک کشور قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه این تیم امسال هم سعی دارد در رقابتهای لیگ دسته یک باشگاه های کشور حضوری پر قدرت داشته باشد، از جذب یک سرمربی موفق لیگ در روزهای آینده برای این تیم خبر داد.

وی عنوان کرد: هم اکنون چند گزینه مد نظر باشگاه است که با بررسی گزینه ها وسوابق آنها یک گزینه سرمربی تیم صنایع چوبی خواهد شد.

مدیرعامل تیم فوتسال صنایع چوبی آمل ادامه داد: این باشگاه امسال تمام بازیکنان فصل گذشته خود را حفظ کرده و برای تقویت تعدادی از خطوط بازیکنان مطرح لیگ برتر را به خدمت خواهد گرفت.

محبوبی راد خاطرنشان کرد: هم اکنون تمرینات آماده سازی این تیم با جدیدت وبا حضور تمامی بازیکنان زیر نظر مربی تمرین دهنده تیم در سالن ورزشی پیامبراعظم آمل در حال برگزاری است.

فصل جدید مسابقات فوتسال دسته یک باشگاه های کشور با حضور 18 تیم در دو گروه 9 تیمی اواسط آبان ماه آغاز می شود.