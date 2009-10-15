احداث نخستین سد لاستیکی مازندران با بهره برداری گردشگری در ساری

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز نقیبی صبح پنج شنبه در حاشیه بازدید از مراحل ساخت سد لاستیکی مرکز استان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از یک سو ساری به عنوان مرکز استان مازندران سالانه پذیرای گردشگران فراوانی بوده که از جای جای کشور برای زیارت ثامن الحجج امام رضا (ع) از این شهر عبور می کنند و از سوی دیگر نیاز شهروندان ساروی به داشتن تفرجگاهی زیبا با توجه به موقعیت رودخانه تجن که از داخل شهر عبور می کند، سد لاستیکی به منظور استفاده بهینه از این رودخانه در حال احداث است.

وی با اشاره به وجود پارک قائم (عج) در حاشیه رودخانه تجن گفت: احداث این سد و ایجاد امکانات ورزش ها و تفریحات آبی در این رودخانه در برنامه شورا و شهرداری ساری قرار دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر ساری در خصوص مشخصات این سد اظهار داشت: سد لاستیکی بادی تجن با دو دهنه احداث می شود که هر دهنه دارای 5/2 متر ارتفاع و 55 متر طول با هسته مرکزی بتنی می باشد؛ در طرفین سد نیز اتاق کنترل برای کمپرسورهای باد سد تعبیه می شود.

وی ادامه داد: حوضچه آب سد به طور متوسط 600 متر طول و 120 متر عرض دارد.

نقیبی با اشاره به لزوم ایمنی سازی دیواره های رودخانه گفت: کناره های سد دارای ایمن سازی طرفین حوضچه با پاشنه سنگی بوده و شیب آن یک به دو می باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر ساری با بیان اینکه دو پیمانکار در دو بخش احداث سد و دیواره سازی و ایمن سازی مشغول کار هستند گفت: برای ساخت سد 120 میلیارد ریال و برای دیواره سازی و ایمن سازی 10 میلیارد ریال اعتبار لحاظ شده است.

نقیبی خاطرنشان کرد: سد لاستیکی بادی تجن اولین سد لاستیکی با بهره برداری گردشگری است که در مرکز استان مازندران در حال احداث می باشد و تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.