700 سارق و زورگیر در شهر بندرعباس دستگیر شده اند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، امیر رضایی صبح پنجشنبه در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران با بیان اینکه در صورت تعامل با مردم است که پلیس می تواند در انجام ماموریتهایش موفق تر باشد همکاری و تعامل با مردم را رمز موفقیت پلیس دانست.

وی افزود: با تعامل با مردم می توان 50 درصد جرائم و تخلفات را در جامعه و سطع شهر کاهش داد و در اقدامی که برای این منظور در حال انجام است حضور در محلات و برقراری ارتباط مستقیم با مردم جهت ایجاد ارتباط بهتر و خدمت رسانی است.

به گفته وی، یکی از اهداف ایجاد نگهبان محلات، برقراری نظم و امنیت محلات است که نیروهای آن از خود مردم باشند.

وی بیان کرد: در 6 ماهه گذشته 5.5 تن مواد مخدر و 70 هزار قوطی و شیشه مشروبات الکلی خارجی در شهر بندرعباس کشف شده است.

وی تصریح کرد: در 6 ماهه ابتدای سال جاری تعداد 104 هزار تماس با مرکز 110 برقرار شده است که 50 هزار مورد آن عملیاتی شده و جرائم و تخلفات راهنمایی و رانندگی با 13 هزار مورد و30 درصد، مفاسد اجتماعی با 23 درصد و نزاع و درگیری با 20 درصد بیشترین آمار را در این ارتباط ها با پلیس 110 داشته اند.

رضایی اظهار داشت: از 20 روز پیش طرح ویژه ای را برای برقراری نظم و امنیت در سطح شهر بندرعباس آغاز کرده ایم و در این مدت هزار و 500 موتورسیکلت جمع آوری شده است. همچنین 55 نفر سارق در همین مدت دستگیر که 90 درصد سرقت های انجام شده در سطح شهر سرقت موبایل بوده است.

وی یادآور شد: 700 سارق در 6 ماهه گذشته دستگیر شده اند و 400 سارق اقدام به سرقت های خرد کرده اند و 200 سارق و زور گیر و یا مضنونین به زورگیری بوده اند که دستگیر شدند.

به گفته وی، 70 درصد سارقان را افراد بومی تشکیل می دهند که بیشتر از افراد غیر بومی اقدام به سرقت می کنند و متاسفانه میزان جرائم و سرقت های اتباع بیگانه نسبت به سال های گذشته رو به افزایش است.

رضایی سرقت و زورگیری را یک پدیده ناهنجار اجتماعی اقتصادی و فرهنگی دانست و افزود: بیشتر سارقین را جوانان بین 15 تا 22 سال تشکیل می دهند که دارای سابقه و سازماندهی نیستند.

وی در خصوص موتور سیکلتها نیز بیان کرد: در شهر 35 نقطه که بیشتر موتورسیکلت در آنجا تردد و پارک می شود شناسایی و به شهرداری اعلام شده تا نسبت به ایجاد پارکینگ اقدام کند.

وی گفت: نقاطی که سارقان در آن اقدام به سرقت و زورگیری می کردند را برای سارقان نا امن کرده ایم و 20 نقطه متمرکز آلوده شناسایی شده است.

رضایی با بیان اینکه درصدد هستیم که با همکاری مقامات قضایی منازلی را که در اختیار این گونه مجرمان و زورگیران و سارقان است را تخریب و در اقدامی دیگر به تبعید شان اقدام کنیم افزود: تعدادی دوربین مدار بسته در میادین و بلوارهای اصلی شهر و مکان های تجاری نصب کرده ایم تا نظارت الکترونیکی را در شهر داشته باشیم.