  1. استانها
  2. بوشهر
۲۳ مهر ۱۳۸۸، ۱۰:۰۷

یاوری در گفتگو با مهر:

سپاهان برای دیدن مادرش به بوشهر می آید/ بوشهر مملو از هواداران پرشور

سپاهان برای دیدن مادرش به بوشهر می آید/ بوشهر مملو از هواداران پرشور

بوشهر - خبرگزاری مهر: سرمربی شاهین پارس جنوبی بوشهر گفت: سپاهان اصفهان فردا برای دیدن مادرش به بوشهر خواهد آمد چرا که سپاهان فرزند شاهین است و حالا باید دید مادر با فرزند خود چگونه رفتار خواهد کرد.

محمود یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: سپاهان پرهزینه ‌ترین تیم ایران است که از حمایت مالی وزارت صنایع سود می‌ برد و امسال هم بیشترین هزینه را انجام داده است.

وی اظهار داشت: این بازی جنگ دارا و ندار است ولی بچه‌ های متعصب، علاقه‌ مند و هوشیار شاهین با حمایت مردم خونگرم بوشهر امیدوار به شکست سپاهان هستند.

سرمربی شاهین پارس جنوبی بوشهر با بیان اینکه حضور هواداران در بازیهای شاهین همواره مایه دلگرمی کادر فنی و بازیکنان بوده است، گفت: این درست که در برنامه نود هواداران تراکتورسازی تبریز به عنوان پرشورترین هواداران فوتبال در ایران انتخاب شدند ولی من معتقدم که این عنوان متعلق به هواداران شاهین بوشهر است.

یاوری اضافه کرد: ورزشگاه تبریز 70 هزار نفر گنجایش دارد که معمولاً در هر بازی 40 هزار نفر به این استادیوم می‌آیند ولی ورزشگاه بوشهر 15 هزار گنجایش دارد که تعداد تماشاگران در هر بازی به 25 هزار نفر می ‌رسد.

وی ادامه داد: در تهران هم که جمعیتی 13 میلیونی دارد بیشتر از 40 هزار نفر به استادیوم نمی ‌آیند ولی حضور 25 هزار نفر در استادیوم بوشهر که جمعیتی کمتر از 300 هزار نفر دارد اتفاق بسیار مهمی است و من به این تماشاگران افتخار می‌ کنم.

سرمربی شاهین بوشهر با اشاره به علاقه مردم بوشهر به فوتبال گفت: هر چند در اصفهان به دنیا آمدم و با شاهین این شهر به فوتبال معرفی شدم ولی شاهین بوشهر را با جان و دل دوست دارم.

کد مطلب 964664

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها