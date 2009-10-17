بررسی بزرگترین حوادث ناگوار در جهان فناوری طی دهه گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، طی هفته های گذشته دو شرکت ارتباطاتی به کاربران خود اعلام کردند تمامی اطلاعات شخصی که بر روی تلفنهای همراه مجهز به صفحه کلید QWERTY این شرکتها ذخیره شده است از قبیل شماره تلفنها، آدرسها و قرار ملاقاتها به دلیل نقص فنی در سرور از بین رفته و پاک شده اند. این تلفنهای همراه توسط شرکت تابع مایکروسافت، Danger، تولید شده و تحت پوشش T-Mobile قرار دارد.

تحلیلگران فناوری اعلام کرده اند چنین خسارت اطلاعاتی می تواند به شهرت شرکتها آسیب وارد کرده و به آنها درباره خطرات احتمالی ذخیره سازی اطلاعات بر روی تلفنهای همراه هشدار دهد. سخنگوی شرکت مایکروسافت اعلام کرده است شانس کوچکی برای بازگرداندن قسمتی از این اطلاعات وجود دارد و شرکت T-Mobile نیز اعلام کرده است بازگشت اطلاعات یک ماه اخیر کاربرانی که در عضو این شرکت بوده اند امکانپذیر خواهد بود.

سیستم ذخیره سازی اطلاعات "ابر" که نقص فنی در آن باعث از بین رفتن اطلاعات کاربران شده است برای افرادی طراحی شده که تلفن همراه خود را گم کرده و یا به هر دلیلی از دست داده اند و با کمک این برنامه می توانند اطلاعات قدیمی خود را بر روی تلفن جدید دانلود کنند.

با این حال نقص فنی این سیستم از نظر تحلیلگران مشکل ناگواری برای جهان فناوری و اطلاعات به شمار می رود، نشریه "ای بی سی نیوز" در ادامه به 6 مورد دیگر از این مشکلات و بلایای تکنولوژیکی در دهه اخیر اشاره می کند.

جنایت کارتهای اعتباری هرتلند: این اتفاق که به عنوان بزرگترین سرقت و جنایت کارتهای اعتباری تاریخ شهرت یافته است در اوایل سال جاری و در سیستم پرداخت هرتلند رخ داد. این سیستم اعلام کرد هکرها به سیستم رایانه هایی که برای پردازش 100 میلیون داد و ستد ماهانه 175 هزار تاجر مورد استفاده قرار می گیرند، نفوذ کرده اند. در ماه آگوست سه مرد به اتهام سرقت بیش از 130 میلیون شماره کارت اعتباری و پرداخت و دریافت شناسایی و بازداشت شدند. به گفته موسسه هرتلند این سرقت خسارتی 32 میلیون دلاری برای این موسسه در بر داشته است.

ناپدید شدن اطلاعات شخصی انگلیسیها: در نوامبر سال 2007 دولت انگلستان اعلام کرد دو دیسکت حاوی اطلاعات شخصی بیش از 25 میلیون انگلیسی ناپدید شده است. این دو دیسکت که در شبکه پستی داخلی دولتی این کشور ارسال شده بود و هرگز به مقصد نرسید حاوی اطلاعات بسیار شخصی افراد از قبیل شماره حسابهای بانکی، نام و آدرس بوده است. برخی از متخصصان از این حادثه به عنوان بزرگترین درز اطلاعاتی در عصر اطلاعات یاد می کنند و برخی آن را مصیبت بار می نامند. با این حال دولت انگلستان اعلام کرد هیچ نشانه ای از قرارگیری این اطلاعات در دست تبهکاران و سارقان وجود ندارد.

ناپدید شدن لپ تاپ آمریکایی: تنها مقامات انگلیسی نیستند که به مصیبت از دست دادن اطلاعات دچار می شوند. در سال 2006 مقامات آمریکایی اعلام کردند لپ تاپی حاوی اطلاعات شخصی میلیونها سرباز قدیمی این کشور از منزل یکی از مقامات در مریلند ربوده شده است. بر اساس گزارش ارائه شده پس از این سرقت در حدود 17.5 میلیون نفر در معرض تهدید سرقتهای مالی قرار گرفتند و به همین دلیل ناچار شدند به مدت یک سال متوالی حسابهای مالی خود را با ارزشی برابر 160.5 میلیون دلار تحت نظر داشته باشند. یک ماه بعد FBI اعلام کرد لپ تاپ یافته شده و اطلاعات شخصی افراد به هیچ وجه در معرض خطر قرار نگرفته است.

آتش گرفتن لپ تاپهای دل: این بلای فناوری از منفجر شدن یک لپ تاپ دل در ژاپن آغاز شده و به یکی از بزرگترین فراخوانها الکترونیکی که تا کنون توسط کمیسیون ایمنی محصولات انجام گرفته بود، ختم شد. پس از آتش گرفتن یکی از لپ تاپهای این شرکت در کنفرانسی در ژاپن، شرکت دل فراخوان مرجوع کردن در حدود 4.1 میلیون باطری لپ تاپ را که توسط شرکت سونی تولید شده بود، صادر کرد.

سرقت از موسسه تی جی مکس هشداری برای فروشندگان آنلاین: در دسامبر سال 2006 شرکت تی جی مکس به مقامات قضایی اعلام کرد اطلاعات بیش از 45 میلیون مشتری این شرکت که در سالهای 2003 و 2004 به ثبت رسیده، ناپدید شده است. طی هشت ماه بعد این شرکت در حدود 20 میلیون دلار را صرف کشف شواهد، هشدار به مشتریان و استخدام وکلایی برای مقابله با هزاران شکایت وارد شده به این شرکت کرد.

طولانی ترین خاموشی آمریکا: در آگوست سال 2003 خاموشی وسیعی بیش از 60 میلیون آمریکایی و کانادایی را در تاریکی قرار داد. این خاموشی پس از سقوط چند درخت بر روی خطوط برق از ایالت اوهایو آغاز شد و به دلیل اینکه پیام هشدار سیستم ایمنی به موقع عمل نکرده است، این خاموشی به تدریج بقیه ایالتهای این کشور را نیز در بر گرفته است. اما در نهایت مشخص شد دلیل اصلی این خاموشی عظیم و قطعی برق اتصال در رایانه ای کوچک بوده است.