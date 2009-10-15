نشست شورای عالی همکاری راهبردی ترکیه و عراق به ریاست مالکی و اردوغان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح چاپ بغداد، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و نوری المالکی همتای عراقی وی امروز ریاست دومین نشست شورای عالی همکاری راهبردی میان دو کشور را به عهده دارند.



نخست وزیر ترکیه امروز سفر رسمی خود به عراق را به دعوت نوری المالکی برای فعال کردن توافقنامه همکاری راهبردی میان دو کشور آغاز می کند.



به نوشته الصباح، امید می رود سفر دو روزه اردوغان به اعلام اولیه شورای مشارکت میان بغداد و آنکارا منجر شود.



اردوغان پیش از این در جولای 2008 به عراق سفر کرده و طی آن با رئیس جمهوری، نخست وزیر و شمار زیادی از مقامهای بلندپایه این کشور دیدار کرده بود.



این تحرکات با گرایش برای امضای 40 توافقنامه و یادداشت همکاری میان ترکیه و عراق همزمان است.



ترکیه پیش از این، توافقنامه هایی را با سوریه برای گسترش همکاریهای دوجانبه امضا کرده بود.