مرزی بین بینایی و نابینایی وجود ندارد

مصطفی پوتکی فعالیتهای انجمن را در راستای ارائه خدمات به روشندلان در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، پزشکی، اشتغال، ازدواج و مسکن عنوان کرد و گفت: برای بر طرف کردن نیازهای روشندلان از هیچ تلاشی کوتاهی نخواهد شد.

شهرداری ساری با جریمه 50 میلیونی جلوی ساخت مسکن نابینایان را گرفته است

مدیرعامل انجمن نابینایان استان گفت: طی سه سال گذشته به منظور برطرف کردن مشکل مسکن نابینایان، احداث پروژه 16 واحدی معلولان را در منطقه 22 بهمن ساری آغاز کردیم اما با مخالفت شهرداری ساری و جریمه 50 میلیون تومانی ساخت پروژه متوقف شد و این در حالی است که 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشت.

وی افزود: ساخت پروژه بر اساس نقشه طراحی شده سازمان بهزیستی برای ساخت مسکن معلولان در سطح کشور تدارک دیده شده است.

پوتکی همچنین گفت: هرخانوار معلول با پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان در ساخت این پروژه شرکت کرده که با جریمه مذکور از شهرداری خانواده ها را دچار مشکل کرد.

مدیر عامل انجمن نابینایان مازندران به اشتغال و موانع آن برای روشندلان اشاره کرد و اظهار داشت: متاسفانه مسئولان درک مناسبی از توانایی های نابینایان ندارند و همچنان جامعه نابینایان با ناباوری های مسولان و مردم روبرو هستند و قوانین دست و پاگیری که بر سر راه آنهاست مشکلات را دوچندان کرده است.

فقط 12 نابینای استان مشغول به کار هستند

وی خاطر نشان کرد: با تلاش های صورت گرفته از زمان تاسیس انجمن در استان تا کنون، تنها 12 نفر از نابینایان مشغول بکار شدند.

وی متذکر شد: با برطرف شدن مشکل اشتغال این اقشار بسیاری از مشکلات پزشکی ، ازدواج و مسکن در راستای آن حل خواهد شد.

پوتکی گفت : زمانی که این مسئولیت را به عهده گرفتم برنامه ها و دورنما ی خوبی برای کمک به هم نوع خود در نظر گرفته ما به جرات می توانم بگویم بعد از گذشت چند سال تنها 5در صد از برنامه ها اجرایی شده است.

رئیس هیئت مدیره کانون نابینایان استان مازندران که خود نابیناست می گوید: تولد من همراه با نابینایی بوده و من هیچ درک درستی از بینایی دارم تا تفاوتی بین این دو را حس کرده باشم.

لاله عرب زاده افزود: هیچ مرزی بین بینایی و نابینایی نیست این مرز را دیگران بوجود آورده اند. نابینایی دلیل ضعف و ناتوانایی فرد نمی باشد بلکه جامعه معلول است که نتوانسته بستر های لازم را برای فرد نابینا و یا هر معلولیت دیگری فراهم کند .

عرب زاده برداشتن مرزها و موانع را از جمله اهداف کانون نابینایان برشمرد و خاطر نشان کرد: جامعه ما پذیرای افراد با شرایط خاص نیست و این افراد از بسیاری از مسائل حقوقی و اجتماعی محروم هستند.

عدم حضور فرد نابینا در تصمیم گیریهای کشور ناشی از باور غلط تصمیم گیران کشور است

به گفته وی، حضور فرد نابینا در دستگاه های قضایی، سیاسی، اقتصاد و سرمایه گذاریهای کلان و بسیاری از موارد دیگر یک امر غیر قابل قبول برای تصمیم گیران کشور است.

وی افزود: در کابینه تونی بلر در کشور انگلیس و در کابینه انور سادات در مصر وزیر نابینا داشنتد و این امر حتی اگر به عنوان سمبل بوده یرای نشان دادن توانایی افراد معلول به جامعه بوده است.

عرب زاده یادآور شد: در حال حاضر در مسئله توسعه الکترونیک باید افراد معلول را در نظر بگیرند تمام نرم افزارهای موجود در رایانه ها و تلفن همراه به صورت لاتین است که با نصب نرم افزار فارسی نویس بسیاری از مشکلات نابینایان در این زمینه بر طرف می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،23 مهر ماه مصادف با 15 اکتبر روز جهانی نابینایان (عصای سفید ) و روزی که روشندلان جهان طراوت، پویایی و نشاط را به جویبار زندگی فرا می خوانند.

فکر قرار گرفتن در جای نابینایان حتی برای زمان اندک بسیار دشوار است. بالا و پایین رفتن از پله ها، خوردن غذا، پوشیدن لباس، عبور از خیابانها، چاله ها و کنده کاریهای شهری، بساط دستفروشیها و هزاران مورد از بسترسازی نامناسب شهری که مشکلاتی این قشر با آن روبروست.

در گفتگو با نابینایان به این نکته می رسیم که آنها هیچ تفاوتی بین خود وشخص سالم نمی بینند آنها معتقدند که جامعه با رعایت نکردن بسیاری از قوانین این تفاوتها را بوجود آورده است.