وجود بیش از یک میلیارد انسان گرسنه در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، فائو و برنامه جهانی غذا در آستانه روز جهانی غذا (24 مهر) طی یک گزارش مشترک اعلام کردند: بحران اقتصادی طی سال گذشته میلادی باعث افزایش 9 درصدی شمار گرسنگان در جهان شده است.

بسیاری از کشورها به دلیل بحران جهانی اقتصاد با رکود بازارمالی وتجاری مواجه شده و شاهد سقوط سریع درآمد حاصل ازصادرات، سرمایه گذاریهای خارجی، کمک به توسعه و صندوقهای ذخیره بودند.

در این گزارش آمده است: 17 کشور آمریکای لاتین درسال 2007 میلادی 184 میلیارد دلار درآمد مالی داشتند در حالی که در سال 2008 میلادی به علت بحران جهانی اقتصاد این رقم تقریبا نصف و به 89 میلیارد دلار رسید که پیش بینی می شود در سال جاری میلادی بازهم کاهش یافته و به 44 میلیارد دلار برسد.

کاهش کم سابقه درآمد به معنی کاهش مصرف غذا و در برخی کشورهای کم درآمد حتی به مفهوم کاهش واردات غذایی و سایر محصولات مهم نظیر دارو و تجهیزات پزشکی است.

بر اساس گزارش فائو و برنامه جهانی غذا بخش وسیعی از ساکنان قاره آسیا و اقیانوسیه دچار سوء تغذیه هستند به طوری که شمار گرسنگان این قاره به 642 میلیون نفر رسیده است.

در این گزارش شمار گرسنگان کشورهای توسعه یافته 15 میلیون نفر، آفریقای سیاه (مرکز و جنوب آفریقا) 265 میلیون نفر، آمریکای لاتین و جزایر کاراییب 53 میلیون نفر و خاورمیانه و شمال آفریقا نیز 42 میلیون نفر اعلام شده است.