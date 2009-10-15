آرژانتین و مارادونا مسافر جام جهانی شدند/ اروگوئه در اتاق انتظار

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله انتخابی مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 در منطقه آمریکای جنوبی شب گذشته و بامداد امروز با برگزاری 5 دیدار پیگیری شد که طی آن تیم‌های پرو، شیلی، آرژانتین و کلمبیا مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و تیم ملی برزیل نیز در مصاف با ونزوئلا به نتیجه تساوی بدون گل رضایت داد.

در حساس ترین بازی این مرحله تیم‌های اروگوئه و آرژانتین در ورزشگاه "سنتناریو" مونته ویدئو مقابل هم صف آرایی کردند که جدال آنها در نهایت به برتری یک برصفر شاگردان مارادونا انجامید. آرژانتینی‌ها که خطر ناکامی از صعود به جام جهانی 2010 را احساس می کردند با تک گل دقیقه 84 ماریو بولاتی بر میهمان خود فائق آمدند و به عنوان آخرین تیم منطقه آمریکای جنوبی بصورت مستقیم به جام جهانی راه یافتند.

شادی آرژانتینی‌ها پس از صعود به جام جهانی

آرژانتین در حالی مقابل اروگوئه به برتری رسیدند که دو بازیکن تیم میزبان به نام‌های خوزه مارتین کاسرس و آلوارو پریرا به ترتیب در دقایق 84 و 90 با کارت قرمز داور از زمین مسابقه اخراج شدند.

- نتایج دیدارهای انتخابی جام جهانی در منطقه آمریکای جنوبی به شرح زیر است:

* پرو یک - بولیوی صفر

* برزیل صفر - ونزوئلا صفر

* شیلی یک - اکوادور صفر

* پاراگوئه صفر - کلمبیا 2

* اروگوئه صفر - آرژانتین یک

- جدول رده بندی مسابقات انتخابی جام جهانی در منطقه آمریکای جنوبی به شرح زیر است:

1- برزیل 34 امتیاز (صعود به جام جهانی)

2- شیلی 33 امتیاز- تفاضل گل 10+ (صعود به جام جهانی)

3- پاراگوئه 33 امتیاز- تفاضل گل 8+ (صعود به جام جهانی)

4- آرژانتین 28 امتیاز (صعود به جام جهانی)

-----------------------------------------------------

5- اروگوئه 24 امتیاز (صعود به مرحله پلی‌آف)

-----------------------------------------------------

6- اکوادور 23 امتیاز

7- کلمبیا 23 امتیاز

8- ونزوئلا 22 امتیاز

9- بولیوی 15 امتیاز

10- پرو 13 امتیاز

چهار تیم برزیل، شیلی، پاراگوئه و آرژانتین به طور مستقیم از منطقه آمریکای جنوبی راهی رقابت‌های جام جهانی شدند و تیم اروگوئه نیز برای راهیابی به این مسابقات باید با تیم ملی کاستاریکا، تیم چهارم منطقه کونکاکاف دیدار کند.