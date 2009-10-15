خشم اسرائیل از پخش سریال ضد صهیونیستی در تلویزیون ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پخش یک سریال تلویزیونی که به جنایات نظامیان صهیونیست علیه زنان و کودکان فلسطینی می پردازد، خشم مقامهای رژیم اشغالگر قدس را برانگیخته است.

در این رابطه "آویگدور لیبرمن" وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی با احضار سفیر ترکیه در سرزمینهای اشغالی اعتراض تل آویو به پخش چنین سریالی از تلویزیون این کشور را اعلام کرد.

وی با نگرانی گفت این سریال ترویج "نفرت علیه اسرائیل" بوده و نظامیان این رژیم را به عنوان قاتلان زنان و کودکان فلسطینی معرفی کرده است. به ادعای لیبرمن چنین مسائلی با واقعیت همخوانی ندارد.

تلویزیون رژیم صهیونیستی اخیرا تصاویر دستچین شده ای از سریال ترکیه ای مذکور را به نمایش گذاشت که در آنها یک نظامی صهیونیست اقدام به تیراندازی به سوی یک دخترک فلسطینی می کند، در صحنه دیگری نظامیان اسرائیلی یک کودک فلسطینی دیگر را هدف قرار می دهند.

وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در ادامه فرافکنیهای خود درباره جنایات نظامیان این رژیم در نوار غزه و کرانه باختری اقدام به تکذیب ارتکاب چنین جنایاتی از سوی تل آویو کرده و گفت این وقایع حتی برای یکبار هم در سرزمینهای اشغالی رخ نداده است.

گفتنی است موضع گیریهای اخیر دولت ترکیه درباره جنایات رژیم صهیونیستی، سبب خشم مقامهای این رژیم شده و آنان را به اقدامات تلافی جویانه واداشته است. آنکارا اخیرا نیز با لغو شرکت خود در مانور هوایی مشترک با رژیم اسرائیل از تل آویو خواسته است به جنایت علیه فلسطینیها پایان دهد.