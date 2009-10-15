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۲۳ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۴۰

ادامه مذاکره کودتاچیان و زلایا برای حل بحران سیاسی هندوراس

ادامه مذاکره کودتاچیان و زلایا برای حل بحران سیاسی هندوراس

کودتاچیان هندوراس با رد هر گونه توافق قطعی با رئیس جمهور برکناری شده از ادامه مذاکرات برای حل بحران سیاسی این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت کودتا در هندوراس هر گونه توافقی برای بازگشت "مانوئل زلایا" رئیس جمهوری برکنار شده این کشور به قدرت را تکذیب کرد.

"روبرتو میچلتی" رئیس دولت کودتا در این کشور ضمن بیان این مطلب از ادامه مذاکرات با زلایا برای پایان دادن به وضعیت بحرانی در هندوراس خبر داد. این در حالی است که اختلافات پارلمان و دادگاه قانون اساسی این کشور درباره بازگشت دولت پیشین بر سر قدرت همچنان ادامه دارد.

در همین حال "مانوئل زلایا" به خبرگزاری فرانسه گفت در صورت تغییر متن توافقنامه با دولت کودتا در هندوراس، نمایندگان وی حاضر به بازگشت به میز مذاکره خواهند بود.

پیش از این طرفین مذاکره از دستیابی به توافقهایی درباره دولت آتی هندوراس خبر داده بودند، با این حال این توافقها باید به تایید زلایا و میچلتی برسد.

گفتنی است زلایا از زمان برکناری از قدرت در اواخر ماه ژوئن تا کنون در تبعید به سر برده و تلاش چند باره او برای بازگشت به هندوراس بی نتیجه بوده است. دولت کودتا تهدید کرده در صورت بازگشت به کشور وی را محاکمه خواهد کرد.

کد مطلب 964706

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