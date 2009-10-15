تیم شیرین فراز باید مورد حمایت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، منوچهر فخری صبح پنجشنبه در دیدار با مدیران،مربیان و بازیکنان تیم شیرین فراز کرمانشاه اظهار داشت: شهرداری کرمانشاه حمایت از ورزش و تیم فوتبال شیرین فراز را مورد توجه خاص قرار داده است و تا جایی که امکان وجود داشته باشد از این تیم حمایت خواهد کرد و همه باید برای موفقیت این تیم و صعود مجدد به لیگ برتر تلاش کنیم و ما به عنوان مسوولان شهر نیز این تیم را تنها نخواهیم گذاشت.

وی با اشاره به اهیمت حضور این تیم در مسابقات لیگ فوتبال کشور گفت: آرزوی قلبی ما موفقیت شیرین فراز و کسب افتخار برای استان است.

در ادامه این دیدار مدیر عامل باشگاه شیرین فرازکرمانشاه یکی از مهمترین نیازهای مجموعه شیرین فراز را حمایت مسئولان استان از این تیم در تمام ابعاد ذکر کرد و گفت: اعتلای نام کرمانشاه در میدان فوتبال و اشاعه فرهنگ اصیل این استان در بعد ورزش و همچنین حمایت از فوتبالیستهای مستعد بومی از جمله اهداف این باشگاه است.

سلمان کریمی با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت تیم گفت: خوشبختانه استاندار و سایر مدیران نگاه مثبتی به این مجموعه دارند و شرایط روحی و روانی تیم با این حمایتها به مراتب بهتر از ادوار گذشته شده است.

سرمربی شیرین فراز نیز در این نشست روحیه ورزش دوستی شهردار کرمانشاه را ستودنی توصیف و اظهار داشت: حضور هر مدیر در ورزشگاه انگیزه ای مضاعف را برای مجموعه تیم ایجاد می کند و این توقع می رود که در فصل جاری لیگ همواره شاهد حضور گرم مسوولان استان در ورزشگاه باشیم.

محمود فکری شرایط امروز شیرین فراز را بسیار بهتر از گذشته توصیف کرد و افزود: با همت مدیریت جدید و حمایتهایی که از سوی مسئولان می شود خوشبختانه تیم بدون هیچ حاشیه ای در حال تلاش برای کسب بهترین نتایج است.

فکری تاکید کرد از روزی که مجددا وارد استان شده است، شاهد جو حمایتی متفاوت تری از تیم شیرین فراز نسبت به گذشته است و مردم و مسوولان با یکدلی و وفاق در صدد حمایت از این تیم هستند.