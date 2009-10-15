جواد وحدتی فرد پیش از ظهر پنج شنبه در حاشیه کارگاه آموزشی شرکت های حمل و نقل استان در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، آموزش را یکی از راهبردهای اصلی در حمل و نقل دانست و اظهار داشت: این امر در یک سال گذشته با آموزش رانندگان بیرجندی با نحوه حمل مصدومان تصادفات و CPR مقدماتی آغاز شد.
وی با اشاره به اینکه در دومین مرحله نیز آموزش اخلاق حرفه ای ویژه مدیران، کارکنان و رانندگان زیر پوشش شرکتهای مسافربری استان به میزان 2 هزار و 800 نفر ساعت انجام شد، گفت: دوره آموزش قوانین و مقررات حمل و نقل عمومی برای 80 نفر دانش آموز، دوره آموزشی مهار بار ایمن و دوره آموزش تخصصی اطفای حریق و آتش نشانی ویژه کارکنان اداره کل انجام شده است.
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی با اشاره به تشکیل نخستین کمیته فرهنگی بخش حمل و نقل استان افزود: این کمیته با هدف ارتقای کیفیت خدمات فرهنگی در بخش حمل و نقل جاده ای تشکیل و تاکنون پیشنهادات و مصوبات خوبی داشته و اجرای تمام مصوبات آن توجه بیشتر دستگاههای فرهنگی عضو کمیته را می طلبد.
وحدتی فعال کردن پایانه مرزی میل 78 که زمینه ساز تردد دو جانبه کالا و مسافر بین دو کشور ایران و افغانستان در خراسان جنوبی است را یادآور شد و گفت: این اقدام که از عملکردهای شاخص این ادارهکل است با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد ریال در زمینی به مساحت 8 هزار و 305 متر مربع انجام شد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر فرماندهی مرزبانی، شرکت مخابرات، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی، اداره کل دامپزشکی، سازمان جهاد کشاورزی، نهاد ریاست جمهوری، گذرنامه، بانک ملی، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی و گمرک مستقر هستند.
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی اجرای طرح نظارت بر عملکرد شرکتها و رانندگان بخش حمل و نقل مسافر برون شهری، بازدید از سرویسهای اعزامی در طول مسیر با اعزام ماموریت کارشناسان امر، انجام کنترلهای نامحسوس با هماهنگی پلیس راه، اعلام لیست مجتمعهای خدماتی - رفاهی استان به انجمنهای صنفی برای بهرهبرداری هرچه بیشتر مسافران، دریافت گزارش از کارشناسان سازمان در اجرای ماموریتهای زمینی و بازدید از سرویسهای اعزامی شرکت های حمل و نقل و تهیه فرم بازدید را از جمله طرحهای نظارتی حمل و نقل استان برشمرد.
نظر شما