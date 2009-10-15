چهار فوتبالیست کرمانشاهی به اردوی تیم ملی فوتبال هفت نفره دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مسلم اکبری، غلامرضا نجفی، بهنام سهرابی و مهران نکوئی مجد فوتبالیستهای کرمانشاهی هستند که در این اردو حضور خواهند داشت.

هدف از برگزاری این اردو آماده سازی نهایی فوتبالیست های جانباز و معلول برای شرکت در رقابت های انتخابی جام جهانی فوتبال هفت نفره است.

در این اردو که در دانشگاه علم و صنعت تهران برگزار می شود هفت بازیکن دیگر حضور دارند و ورزشکاران پس از کسب آمادگی نهایی به منظور حضور در رقابت های فوتبال هفت نفره برای کسب سهمیه‌ی جام جهانی 2010 روز 28 مهر به کشور هلند اعزام خواهند شد.