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۲۳ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۵۷

چهار فوتبالیست کرمانشاهی به اردوی تیم ملی فوتبال هفت نفره دعوت شدند

چهار فوتبالیست کرمانشاهی به اردوی تیم ملی فوتبال هفت نفره دعوت شدند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: چهار ملی پوش کرمانشاهی فوتبال هفت نفره، بیست و چهارم مهر ماه به منظور حضور در آخرین اردوی آماده سازی خود در تهران حضور پیدا خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مسلم اکبری، غلامرضا نجفی، بهنام سهرابی و مهران نکوئی مجد فوتبالیستهای کرمانشاهی هستند که در این اردو حضور خواهند داشت.

 

هدف از برگزاری این اردو آماده سازی نهایی فوتبالیست های جانباز و معلول برای شرکت در رقابت های انتخابی جام جهانی فوتبال هفت نفره است.

 

در این اردو که در دانشگاه علم و صنعت تهران برگزار می شود هفت بازیکن دیگر حضور دارند و ورزشکاران پس از کسب آمادگی نهایی به منظور حضور در رقابت های فوتبال هفت نفره برای کسب سهمیه‌ی جام جهانی 2010 روز 28 مهر به کشور هلند اعزام خواهند شد.

کد مطلب 964721

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