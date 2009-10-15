دانشجویان دانشگاه مازندران مهارتهای زندگی را فرا گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر صمد ایزدی رئیس مرکز مشاوره و درمان دانشگاه مازندران صبح پنج شنبه در جلسه شورای معاونین دانشگاه افزود: مطابق تفاهم نامه متقابل بین سازمان بهزیستی کشور و دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم در مجموع 54 کارگاه برای دانشجویان 8 دانشکده برگزار می شود.

وی با بیان اینکه دانشگاه مازندران از جمله دانشگاههای پیشتاز کشور در اجرای این طرح است افزود: این دوره کارگاهی به صورت فراگیری چهار مهارت، ارتباطی، خودآگاهی، کنترل خشم و حل مسئله است.

ایزدی ارتقاء سلامت روان ،توانمندسازی برای مقابله موثرتر با آسیب های روانی - اجتماعی محیطهای دانشگاهی و خوابگاهی، کاهش نرخ شیوع و بروز اختلالات روانی، پیشگیری از مشکلات رفتاری - اجتماعی، کاهش رفتارهای خشونت آمیز، افزایش توانمندیهایی نظیر هدفمندی و مطالعه، ترویج ارزشهای اجتماعی نظیر نوعدوستی، صداقت و سختکوشی، ترویج ارزشهای اجتماعی نظیر قانونمندی، حساس بودن به منافع ملی و مسئولیت پذیری را از جمله اهداف این کارگاهها عنوان کرد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه دانشجویان جدید از محیط خانواده و دبیرستان به محیط بزرگتر دانشگاه آمده اند نیازمند فراگیری این مهارتها به صورت مدون هستند.

ایزدی همچنین تصریح کرد: به منظور سنجش میزان تاثیر گذاری مهارتهای آموزش داده شده توسط مدرسین آزمونهای پیش و پس از دوره انجام می شود که تجربه کارگاههای برگزار شده تاثیرگذاری مثبتی را نشان داده است.

مسئول مرکز مشاوره دانشگاه همچنین با اذعان به اینکه مدرسان این کارگاهها در سازمان بهزیستی آموزش های ویژه این دوره ها را نیز گذرانده اند گفت: کارگاهها همراه با انجام فعالیتهای دانشجویان با مدرسان به صورت گام به گام و هم زمان است به نحوی که کلیه فعالیتهای مندرج در دو کتاب کار دانشجویی به صورت فشرده در چهار کارگاه نیم روزه انجام می شود.



وی گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده این کارگاه ها و بر اساس اولویت اعلام آمادگی دانشکده ها از 17مهر در دانشکده علوم پایه آغاز شد و پیش بینی می شود تا 21 آبان پایان یابد.

دانشگاه مازندران امسال از طریق آزمون سراسری 2300 دانشجوی جدید پذیرفته است.