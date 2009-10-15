سرای اهل قلم و 5 نشست در یک هفته

به گزارش خبرگزاری مهر، شنبه25 مهرماه از ساعت 16:30 در این مرکز نشست حافظ پژوهی برگزار می‌شود.



نقد وبررسی کتاب "صورتکهای تسلیم" نیز یکشنبه 26 مهر ماه در سرای اهل قلم صورت می‌گیرد. در این نشست که از16:30 برگزار می‌شود سیروس نفیسی، محمد جعفر قنواتی و نویسنده کتاب حضور دارند.

دوشنبه27 مهرماه نقد و بررسی کتاب "هیروگلیف در قرآن" تفسیری نوین از حروف مقطعه نوشته سعد عبدالمطلب عدل و ترجمه دکتر حامد صدیقی و دکتر حبیب الله عباسی از ساعت 16:30 در سرای اهل قلم به انجام می‌رسد.

"تاریخ نگری و تاریخ نگاری در جنگ ایران و عراق" عنوان نشستی است که سه شنبه 28 مهرماه در این مرکز برگزار می‌شود. در این نشست علیرضا کمره ای، دکتر ابوالفضل رضوی و فرانک جمشیدی حضور خواهند داشت.

چهارشنبه 29 مهر ماه نیز" تئاتر شورایی در محلات " با حضور منصور براهیمی و علی ظفر قهرمانی نژاد نقد و تحلیل خواهد شد.



سرای اهل قلم درخیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی ،کوچه خواجه نصیر، شماره 2 واقع شده است.