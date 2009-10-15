اعطای جایزه صلح نوبل به اوباما توهین به تمام فعالان صلح در جهان بود

به گزارش خبرگزاری مهر، اعلام نام رئیس جمهوری تازه کار آمریکا به عنوان برنده جایزه صلح نوبل سال 2009 واکنشهای منفی زیادی را در جهان و نیز در محافل آمریکایی برانگیخت. در این میان بیش از همه فعالان واقعی صلح در جهان بودند که فریاد اعتراض خود را به این تصمیم سئوال برانگیز کمیته نوبل بلند کردند.

"سیندی شیهان" فعال صلح آمریکایی که در ادامه برنامه های صلح طلبانه خود در استکهلم پایتخت سوئد به سر می برد در این باره به روزنامه آلمانی "تاگس تسایتونگ" گفت : این اقدام سیلی محکمی به صورت تمام گروههای فعال در زمینه صلح است.



وی در ادامه با بیان اینکه این رویداد یک تراژدی بزرگ است، خاطرنشان کرد : معنی اعطای جایزه صلح نوبل به اوباما این است که کشته شدگان جنگهای عراق و افغانستان اصلا به حساب نمی آیند.

به اعتقاد این فعال صلح، اقدام کمیته جایزه نوبل مغایر با خواست بنیانگذار این جایزه "آلفرد نوبل" است، زیرا وی تاکید کرده چنین جایزه ای به کسانی اعطا شود که تلاشهای آنها بیشترین و بهترین تاثیر را در روند جلوگیری از جنگ و یا ایجاد صلح در جهان داشته باشد.

اگر چه جایزه صلح نوبل در ابتدا به کسانی که در زمینه برقراری صلح در جهان فعالیت می کردند، مانند کارکنان صلیب سرخ جهانی تعلق گرفت، اما رفته رفته اسامی سیاستمداران نیز در فهرست دریافت کنندگان آن دیده شد.

این در حالی است که چنین اقدامی در زمان اعطای این جایزه به "تئودور روزولت" به عنوان نخستین رئیس جمهوری آمریکایی دریافت کننده صلح نوبل نیز انتقادهای فراوانی را برانگیخت. بسیاری از کسانی که مخالف تصمیم کمیته اهدای جوایز نوبل در سال 1906 به روزولت بودند، با خود می پرسیدند : مگر وی چه کار کرده که مستحق چنین جایزه ای باشد؟ افزون بر اینکه روزولت از هر اقدامی نظیر اعزام نیروی نظامی برای برقراری صلح در کشورها بهره گرفته و از بروز جنگ به این بهانه استقبال می کرد.

اکنون نیز با اعطای جایزه نوبل صلح به اوباما این سئوال برای ناظران سیاسی پیش آمده که آیا اصولا رئیس جمهوری تازه کار آمریکا در مدت 9 ماه زمامداری خود گامی در راستای برقراری صلح در جهان برداشته است؟ و یا اینکه به گفته"گرشام برت" نماینده جمهوریخواه کنگره آمریکا لایق این جایزه نبوده است.

گرشام که نامزد فرمانداری ایالت کارولینای شمالی نیز هست تصمیم کمیته جایزه نوبل را به تمسخر گرفته و خاطرنشان می کند : نمی دانم کدام اقدام اوباما مورد توجه این کمیته قرار گرفته است، ضعف مدیریت وی در اداره اوضاع افغانستان، کنار گذاشتن طرح سپر دفاع موشکی در اروپای شرقی، اینکه او آزادیخواهان هندوراس را به حال خود رها کرده، اینکه برای دفاع از فلسطینیها فشارها با متوجه اسرائیل کرده و یا اینکه رفتار مناسبی را در قبال ایران اتخاذ کرده است؟