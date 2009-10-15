اقدامات وزارت راه برای اتصال اتوبان همت به کرج چشمگیر نبوده است

عزیر اکبریان در نامه خود خطاب به رئیس جمهور آورده است: اتوبان تهران به کرج محل ارتباطی یازده استان کشور است و تحول عظیم ترافیک این آزاد راه باعث گرفتاری مردم کرج و تهران و استانهای غرب کشور شده است.

در سفر اول ریاست جمهوری به کرج در سال 85 و سفر دوم در تیرماه 88 عملیاتی کردن ادامه بزرگراه شهید همت به کرج به تصویب هیئت دولت رسید و در سال 87 بیش از صد نماینده مجلس خواستار ادامه این بزرگراه شدند.

وی تاکید کرده است که متاسفانه برغم قولهای داده شده تاکنون اقدام عملی از سوی وزارت راه و ترابری انجام نشده است.

اکبریان خطاب به وزیر راه و ترابری نیز آورده است: آقای دکتر بهبهانی مردم کرج چه گناهی کرده اند که ساعتها در غول عظیم این ترافیک گرفتار شوند و حل مشکل این ترافیک برای مردم به یک رویا شباهت داشته باشد،

وی همچنین سئوال کرده است که هزینه سوخت خودروها در ترافیک این بزرگراه بر عهده چه کسی است؟ و به بیمارانی که در مسیر رسیدن به بیمارستانها در تهران در این ترافیک جان می دهند، چه کسی باید پاسخگو باشد؟