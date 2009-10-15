حاجی پور از دور مسابقات حذف شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دانمارک، سوسن حاجی پور در آغاز روز دوم رقابت‌های تکواندو جهانی دانمارک در اولین مبارزه خود در وزن چهارم بانوان به دیدار "لیلیا پودولیان" از اوکراین رفت.

راند اول این مبارزه را تکواندوکار اوکراینی با نتیجه 3 برصفر به سود خود خاتمه داد. در راند دوم حاجی پور امتیازات عقب افتاده را جبران کرد اما حریف اوکراینی یک امتیاز دیگر گرفت تا در پایان این راند 4 بر3 پیش بیافتد.

حاجی پور در آغاز راند سوم با یک ضربه چرخشی 3 امتیاز دیگر گرفت و 6 بر چهار پیش افتاد. در ادامه این مبارزه تکواندوکار اوکراینی این ضربه را جبران کرد و سه امتیاز گرفت تا حاجی پور 7 بر 6 بازنده از زمین خارج شود.