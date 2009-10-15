هندوراس به جام جهانی صعود کرد/ کاستاریکا حریف اروگوئه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله انتخابی مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 در منطقه آمریکای شمالی، مرکزی و حوزه دریای کارائیب بامداد امروز (پنجشنبه) با برگزاری 3 دیدار همزمان پیگیری شد که طی آن تیم‌های آمریکا و مکزیک با نتیجه تساوی 2 بر2 به ترتیب مقابل کاستاریکا و ترینیداد و توباگو متوقف شدند و هندوراس نیز با یک گل از سد السالوادور گذشت.

هندوراس که برای صعود به جام جهانی امیدوار به توقف و یا شکست کاستاریکا در ورزشگاه RFK واشنگتن آمریکا بود، با تساوی 2 بر2 این دو تیم به آرزوی خود رسید و با شکست السالوادور جواز صعود به جام جهانی را بدست آورد.

هندوراس در این بازی با تک گل دقیقه 64 کارلوس پاون میهمان خود را از پیش رو برداشت و 16 امتیازی شد. این تیم گرچه امتیازی برابر با کاستاریکا داشت اما به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به این تیم به عنوان سومین تیم منطقه آمریکای شمالی، مرکزی و حوزه دریای کارائیب به جام جهانی صعود کرد. کاستاریکا نیز برای راهیابی به جام جهانی طی دو دیدار رفت و برگشت مقابل اروگوئه تیم پنجم منطقه آمریکای جنوبی صف آرایی خواهد کرد.

- نتایج مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2010 در منطقه آمریکای شمالی، مرکزی و حوزه دریای کارائیب به شرح زیر است:

* آمریکا 2 - کاستاریکا 2

* السالوادور صفر - هندوراس یک

* ترینیداد و توباگو 2 - مکزیک 2