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۲۳ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۳۷

مقدماتی جام جهانی-کونکاکاف

هندوراس به جام جهانی صعود کرد/ کاستاریکا حریف اروگوئه شد

هندوراس به جام جهانی صعود کرد/ کاستاریکا حریف اروگوئه شد

تیم ملی فوتبال هندوراس با غلبه السالوادور از توقف کاستاریکا مقابل آمریکا نهایت بهره را برد و به عنوان تیم سوم منطقه آمریکای شمالی، مرکزی و حوزه دریای کارائیب جواز صعود به جام جهانی 2010 را بدست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله انتخابی مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 در منطقه آمریکای شمالی، مرکزی و حوزه دریای کارائیب بامداد امروز (پنجشنبه) با برگزاری 3 دیدار همزمان پیگیری شد که طی آن تیم‌های آمریکا و مکزیک با نتیجه تساوی 2 بر2 به ترتیب مقابل کاستاریکا و ترینیداد و توباگو متوقف شدند و هندوراس نیز با یک گل از سد السالوادور گذشت.

هندوراس که برای صعود به جام جهانی امیدوار به توقف و یا شکست کاستاریکا در ورزشگاه RFK واشنگتن آمریکا بود، با تساوی 2 بر2 این دو تیم به آرزوی خود رسید و با شکست السالوادور جواز صعود به جام جهانی را بدست آورد.

هندوراس در این بازی با تک گل دقیقه 64 کارلوس پاون میهمان خود را از پیش رو برداشت و 16 امتیازی شد. این تیم گرچه امتیازی برابر با کاستاریکا داشت اما به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به این تیم به عنوان سومین تیم منطقه آمریکای شمالی، مرکزی و حوزه دریای کارائیب به جام جهانی صعود کرد. کاستاریکا نیز برای راهیابی به جام جهانی طی دو دیدار رفت و برگشت مقابل اروگوئه تیم پنجم منطقه آمریکای جنوبی صف آرایی خواهد کرد.

- نتایج مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2010 در منطقه آمریکای شمالی، مرکزی و حوزه دریای کارائیب به شرح زیر است:
* آمریکا 2 - کاستاریکا 2
* السالوادور صفر - هندوراس یک
* ترینیداد و توباگو 2 - مکزیک 2

- جدول رده بندی نهایی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2010 در منطقه آمریکای شمالی به شرح زیر است:
1- آمریکا 20 امتیاز (صعود به جام جهانی)
2- مکزیک 19 امتیاز (صعود به جام جهانی)
3- هندوراس 16 امتیاز - تفاضل گل 6+ (صعود به جام جهانی)
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4- کاستاریکا 16 امتیاز - تفاضل گل صفر (صعود به مرحله پلی‌آف)
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5- السالوادور 8 امتیاز
6- ترینیداد و توباگو 6 امتیاز

کد مطلب 964746

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