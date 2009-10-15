توجه ویژه به مسئله پیشگیری باید در راس امور بهزیستی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در سرخس، تهمینه شکیب ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران قدیم و جدید بهزیستی شهرستان سرخس افزود: استان خراسان رضوی در زمینه پیشگیری از وضعیت خوبی برخوردار است که این امر باعث کاهش هزینه های درمان و نگهداری شده است.

مدیرکل بهزیستی استان از راه اندازی اورژانس اجتماعی 123، مرکز مشاوره ژنتیک و اختصاص یک دستگاه مخصوص غربالگری شنوایی به شهرستان سرخس در سال 1389 خبر داد.

شکیب خاطرنشان کرد: شرایط و امکانات می بایست برای معلولین مانند انسان های سالم ایجاد شود و این لزوم توجه به مناسب سازی در شهرستان را آشکارتر می سازد.

شکیب در خصوص حمایت از معلولان و کم توانان گفت: قانون حمایت از معلولین زمانی محقق خواهد شد که مدیران آن را در دستور کار خود قرار داده و آن را کاربردی کنند.

در این جلسه همچنین سید حمید موسوی فرماندار سرخس افزود: مسوولیت ها فرصت است و در این عرصه امتحان سختی در پیش است که تنها برخی از آن سربلند بیرون می آیند.

وی افزود: فضای بهزیستی فضایی معنوی است و هر کسی که یا افراد آسیب پذیر جامعه سر و کار دارد توفیق بیشتری برای خدمت و کسب فیض خواهد کرد.