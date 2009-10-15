افشای گوشه ای از جنایات مخوف نظامیان صهیونیست/ گلدستون تهدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "دزموند تراورس" عضو کمیته تحقیق درباره وقایع جنگ غزه روز گذشته در گفتگو با شبکه الجزیره اظهار داشت : گزارش گلدستون نقطه عطفی تاریخی در زمینه جلوگیری از ادامه سیاست فرار از عواقب جنایات جنگی در جهان به شمار می رود که جای آن خالی بود.

وی تاکید کرد : این گزارش موجبات تفکر سیاستمداران را پیش از انجام هر گونه تجاوز یا جنگ جدید را فراهم می آورد.

تراورس افزود: من هرگز پس از انتشار گزارش کمیته حقیقت یاب تهدی نشده ام، اما می دانم که "ریچارد گلدستون" (رئیس کمیته حقیقت یاب) در این زمینه با تهدیدهایی از سوی برخی اشخاص، گروه ها و کشورها روبرو شده است.

وی تاکید کرد: گلدستون حتی از سوی برخی از یهودیان آفریقای جنوبی که موطن اصلی وی به شمار می رود، با سختگیری هایی روبرو شده است.

عضو کمیته تحقیق درباره وقایع جنگ غزه در ادامه با اشاره به لزوم حضورش در این کمیته، افزود: در زمان حضورم در نوار غزه از نزدیک فاجعه انسانی مردم این منطقه را با چشمان خودم مشاهده کردم.

وی افزود: نظامیان اسرائیلی در یکی از این جنایات، سه کودک را در برابر چشمان پدرشان به صورت فجیعی به شهادت رساندند.

دزموند تراورس در پایان خاطرنشان کرد: توان(مبارزاتی) حزب الله و حماس پس از جنگ اسرائیل علیه لبنان و نوار غزه افزایش یافته است.