ارتباطات مردمی دولت با سیستم دولت الکترونیک ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ظهر پجشنبه پس از افتتاح چند پروژه فناوری ارتباطات و اطلاعات نهاد ریاست جمهوری طی سخنانی ابراز امیدواری کرد این مجموعه و حلقه ارتباطی گسترده بتواند دقت و سرعت کارها را افزایش داده و در آینده نیز کیفیت کار با نظارت های سازمان یافته ارتقا یابد.



وی افزود: سال هاست که شعار دولت الکترونیک داده می شود و هزینه های سنگین در دستگاه های گوناگون صرف شده اما هنوز به پایه ثابتی برای این کار نرسیده ایم.

احمدی نژاد ابراز امیدواری کرد این سیستم به طور کامل جواب دهد و سرعت و ظرفیت کافی داشته باشد و مجموعه دولت را ظرف مدت کوتاهی به هم مرتبط کند.

رئیس جمهور گفت: تصمیم داریم این روال (دولت الترونیک) را جایگزین روال موجود کنیم تا بخش های مالی و پولی هم به هم مرتبط شوند.

وی با تاکید بر اینکه در آینده نیز باید ارتباطات مردمی از این طریق سازماندهی شود، اظهار داشت: با جایگزینی این سیستم می توان هر لحظه از کار اداری هر شهروند ایرانی در ساختار اداری مطلع شد به این معنا که بدانیم در هر لحظه چه اتفاقی روی درخواست بررسی ها و مطالبات مردمی افتاده است و کار تا کجا پیشرفت داشته است.

رئیس جمهور همچنین ابراز امیدواری کرد استفاده از این سیستم برای همه دستگاه ها الگو باشد ، هزینه های سنگینی که به نام دولت الکترونیک صرف می شود به صفر برسد و همه امکان استفاده از این پایگاه را داشته باشند.

