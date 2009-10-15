مخالفان طرح تحول اقتصادی نگران آسیب رسیدن به بخش تولید نباشند

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، حسین گروسی در نشست خبری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح تحول اقتصادی مربوط به سال گذشته در مجلس مطرح و به دلیل حساسیت کمیسیون ویژه ای برای بررسی آن تشکیل شد.

وی افزود: اصل طرح تحول اقتصادی بر هیچ کسی پوشیده نیست و اقدامی است که برای جامعه و پیشرفت همه جانبه لازم است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در گذشته چندین بار اجرای این طرح مطرح شد اما به دلایل مختلف از جمله عدم مدیریت به تعویق افتاد اما در دولت نهم این لایحه با جدیت تمام پیگیری شد.

گروسی بیان داشت: برخی از مخالفان اجرای این طرح اعلام کرده اند که هم اکنون زمان اجرای طرح تحول اقتصادی نیست، ما نیز اعلام می کنیم که در حال حاضر بهترین زمان برای اجرای این طرح است و دولت و مجلس مجدانه پیگیری می کنند.

نماینده مردم شهریار، شهرقدس و ملارد در مجلس عنوان کرد: باید در رگه های مدیریتی وارد شد چون در برخی موارد مشاهده شده که افرادی که باید مدیر باشند، به وظایف خود عمل نمی کنند و به دنبال اهداف دیگری تلاش می کنند.

وی ادامه داد: امروز دنیای رقابت است و مدیریت باید ارتقا یابد.

این مسئول یادآور شد: اجرای این طرح برای افزایش امنیت و رفاه مردم در سایر استانهای کشور است.

شهرستان یک میلیون و 200 هزار نفری شهریار در 45 کیلومتری غرب استان تهران واقع شده است.