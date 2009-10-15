اعضای شورای شهر خواستار پرداخت عوارض گمرک و صنایع غرب بندرعباس به شهرداری شدند

مریم اقبالی، نماینده شورای شهر در امور مالیاتی و عوارض شهر بندرعباس در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس در حاشیه نشست اعضای شورای شهر بندرعباس و شهردار بندرعباس با فرماندار بندرعباس گفت: گمرک و صنایع غرب بندرعباس با توجه به قرار گرفتن در حریم شهر بندرعباس عوارض خود را به شهرداری بندرعباس پرداخت نمی کنند.

وی بیان کرد: اعضای شورای شهر با اعلام اینکه عوارض این صنایع به حساب شهرداری واریز نمی شود از نیمه تمام مانده پروژه های شهری به دلیل کمبود بودجه و درآمد شهرداری ابراز نگرانی کردند.

اقبالی با اشاره به اینکه مشاور مسکن و شهرسازی در آخرین گزارش خود از کم شدن حریم شهر بندرعباس خبر داد بود، خاطرنشان کرد: با کم شدن حریم شهر بندرعباس و خارج شدن برخی از صنایع پردرآمد و عدم پرداخت عوارض به حساب شهرداری نگرانی خاصی را در بین اعضای شورا بوجود آورده است که نگرانی خود را به فرماندار شهرستان بندرعباس اعلام داشته اند..

نماینده شورای شهر در امور مالیاتی و عوارض شهر بندرعباس گفت: همچنین در خصوص جذب عوارض مالیات بر ارزش افزوده که طبق ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده که توسط اداره کل مالیاتی دریافت می شود و طبق بند الف ماده 39 همین قانون بایستی به حساب شهرداری بندرعباس واریز شود که در این خصوص نیز بحث و تبادل نظر شد.

وی اظهار کرد: فرماندار بندرعباس نیز قول هرگونه همکاری جهت دریافت عوارض مربوط به شهر بندرعباس را اعلام نمودند.

احمد راستی، فرماندار بندرعباس در این نشست با تاکید بر مشارکت مردم در ساخت و سازهای شهرداری خطاب به اعضای شورای شهر و شهردار بیان کرد: شهرداری باید بیشتر از هر زمان دیگر با جذب سرمایه گذار در ساخت و سازهای شهری، مردم را شریک توسعه ی شهری بداند