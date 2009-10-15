همزمان با شهادت امام صادق (ع) 260 روحانی به مساجد اعزام شدند

علی اکبر انصاری راد در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس در بیان برنامه ریزی های انجام شده در راستای برگزاری هر چه باشکوه تر مراسم سوگواری و عزاداری سالروز شهادت ششمین اختر تابناک عصر امامت و ولایت امام جعفر صادق (ع) گفت: با توجه به اهمیت این مناسبت اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان در کنار سایر دستگاه های فرهنگی در محل دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه جهت بحث و گفتگو و ارائه پیشنهاد در خصوص ویژه برنامه های شب و روز شهادت تشکیل ستاد صادقیه داد.

وی به اعزام بیش از 260 مبلغ و مبلغه به مساجد، هیئت های مذهبی، ادارات، کارخانجات و شرکت های سطح استان اشاره کرد و با تأکید بر ضرورت توجیه روحانیون گفت: با توجه به این که توجیه روحانیون باعث ایجاد انگیزه ای مضاعف جهت برگزاری چنین مراسمی می شود تعداد 80نفر از روحانیون مستقر و طرح هجرت در ارتباط با برگزاری ویژه برنامه های آن ایام در مراکز هدف شدند.

حجت الاسلام انصاری اضافه کرد: محافل انس با قرآن نیزاز دیگر برنامه هایی بود که با هدف ایجاد زمینه رشد و ارتقاء شخصیت معنوی جوانان از سوی این اداره کل در شب شهادت برگزار شد.

وی گسترش اندیشه های ناب امام صادق (ع) را از عواملی دانست که موجبات هدایت اقشار گوناگون جامعه به ویژه نسل جوان را به همراه خوهد داشت و افزود: در این راستا اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان اقدام به توزیع 500 نسخه کتبیه خاص عزاداری امام صادق (ع) و نرم افزار قرآن ناطق منتشره از موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان کرد که مورد استقبال مردم قرار گرفت.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان در پایان تبلیغات محیطی و میدانی از جمله نصب پوستر و پلاکارد و بنر و راه اندازی ایستگاه های صلواتی تهیه و توزیع شربت در شهرستان بندرعباس را یادآور شد.