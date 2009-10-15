احداث 155 واحد مسکونی توسط خیرین در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد رضا صادقی پیش از ظهر پنجشنبه در آئین تجلیل از خیرین مسکن ساز استان افزود: برای احداث این واحدها از سوی خیرین مسکن ساز 10 میلیارد و 482 میلیون ریال اعتبار هزینه می شود.

وی تاکید کرد: خیرین سرمایه های ملی کشور هستند که با ورود به عرصه های مختلف، به مدد نیازمندان شتافته و گره ای از مشکلات اجتماعی باز می کنند.

وی با اعلام اینکه 25 درصد اعتبار مورد نیاز احداث این واحدها توسط سازمان بهزیستی تامین می شود ، گفت: برای هر واحد مسکونی 150 میلیون ریال هزینه می شود که از این میزان 120 میلیون ریال به صورت کمک بلاعوض و 30 میلیون ریال با کارمزد چهار درصد با بازپرداخت پنج ساله به مددجویان پرداخت می شود.

دکتر صادقی با اشاره به اینکه اعتبار 68 واحد مسکونی از 155 واحد در حال احداث از ردیف اعتبارات سفر دوم هیئت دولت به استان تامین می شود، اعلام کرد: 12 واحد مسکونی در شهر سردرود توسط خیرین استان با اعتبار یک میلیارد و 250 میلیون ریال احداث می شود.

مدیرکل بهزیستی استان آذربایجان شرقی اظهار داشت : در سال گذشته هفت میلیارد و 140 میلیون ریال به 439 متقاضی مسکن پرداخت شده است.