گسترش ایستگاههای پلیس در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزالله رجب زاده در در بازدید از نمایشگاه سرکلانتری سوم تهران بزرگ واقع در فرهنگسرای پایداری قلهک گفت: این نمایشگاهها حاصل زحمات شبانه روزی ماموران انتظامی است و استقبال خوبی در مناطق مختلف تهران از نمایشگاههای 9 گانه شده است.

وی با اشاره به مشارکت خوب مردم گفت: مشارکت مردم در این نمایشگاهها بسیارخوب بود و ما قدردان آنها هستیم. ما نیز باید پاسخگوی آنها باشیم و معنای مشارکت همین است که مردم در امر انضباط اجتماعی سهیم هستند. البته تنها نمایشگاهها نمی توانند امنیت را تامین کند بلکه هرچه مشارکت مردم بیشتر باشد پلیس در حفظ امنیت موفق تر است.

سردار رجب زاده افزود: برنامه های ما گسترش ایستگاههای پلیس در محلات و استقرار کلانتریهای کوچک است. ما با این نمایشگاهها پلیس را به مردم نزدیک کردیم تا اطلاع رسانی و آگاه سازی را به مردم داشته باشیم و آموزش چهره به چهره در مدارس و دبیرستانها، مراکز تجاری و مجتمعهای مسکونی در جهت افزایش مشارکت مردمی است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در پاسخ به این سئوال که به روز رسانی جرائم با توجه به تغییر نوع جرائمم چیست، گفت: پلیس نمی تواند از جرم و مجرمین عقب بماند و باید یک قدم جلوتر باشد و لحظه ای خود را برساند و البته در فضای مجازی پلیسهای تخصصی اقدامات خوبی انجام داده اند.