آغاز بررسی گزارش گلدستون در سازمان ملل و نگرانی صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت شبکه الجزیره انگلیسی قطر، امروز (پنجشنبه) کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد بررسی گزارش گلدستون در مورد جنایات صهیونیستها در غزه را آغاز می کند.

این در حالی است که تصمیم اولیه برای به تعویق انداختن کار بررسی این گزارش پس از انتقادهای شدید محافل بین المللی، از سوی سازمان ملل متحد لغو شد. نشست امروز که در ژنو برگزار می شود در راستای تقاضای تشکیلات خودگردان فلسطین برای مجازات رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایت علیه مردم غزه برگزار می شود.

"ریاض المالکی" از مسئولان تشکیلات خودگردان روز گذشته در نشست شورای امنیت در نیویورک در این رابطه خواستار اقدام جدی سازمان ملل متحد و برخورد با جنایات صورت گرفته در "یورش وحشیانه" نظامیان این رژیم به غزه شد.

به گفته وی جهان برای مدتی طولانی جنایات صهیونیستها را نادیده گرفته و اکنون زمان مجازات این رژیم برای این اقدامات رسیده است. این در حالی است که نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی موضوع جنایات در غزه به زودی تشکیل می شود.

این نشست که بنا بر روند معمول باید روز بیستم اکتبر برگزار می شد، به درخواست لیبی کمی زودتر از موعد به زودی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار خواهد شد.

گفتنی است گزارش "ریچارد گلدستون" درباره جنایات صهیونیستها در غزه رژیم اشغالگر قدس را متهم به نقض موارد بیشمار حقوق بشر کرده و از دادگاه بین المللی لاهه خواسته است، به این موارد رسیدگی کند.

با این وجود مقامهای صهیونیستی با رد این گزارش اعلام می کنند موارد مطرح شده در آن صحت ندارد و مدعی هستند نویسندگان آن به طور یکجانبه و ناعادلانه به مسئله پرداخته اند.



گزارش 547 صفحه ای کمیته حقیقت یاب سازمان ملل که با استفاده از 20 هزار صفحه سند و عکس مختلف و گفتگوی رو در رو با بیش از 200 نفر تهیه شده بود، رژیم صهیونیستی را به ارتکاب جنایات جنگی مختف در جنگ علیه نوار غزه متهم کرده است.

مقرر بود این گزارش روز جمعه توسط کمیته حقوق بشر سازمان ملل برای پیگری جنایات جنگی رژیم صهیونیستی بررسی شود، که در پی موافقت دو جانبه سران تل آویو و تشکیلات خود گردان بررسی آن 6 ماه به تعویق افتاد و به مارس 2010 موکول شد، اقدام غیر قابل توجیه ابومازن وهمسویی وی با صهیونیستها در به تاخیر انداختن بررسی این گزارش، موجی از خشم و انزجار در میان مردم فلسطین و گروههای به وجود آورد و این فشارها سبب شد تشکیلات خودگردان، خواستار بررسی این گزارش شود.

