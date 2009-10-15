دو هزار واحد کارگری جدید در گلستان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین نکونام ظهر پنجشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: صاحبان این کارگاه موظف به بیمه کارگران شدند و در غیر این صورت به عنوان معوقات آنها منظور می شود.

وی با بیان اینکه حدود 28 درصد جمعیت استان تحت پوشش بیمه هستند، خاطرنشان کرد: از این تعداد 17 هزار و 231 نفر بازنشسته و بیمه شده تحت پوشش این سازمان قرار دارد.

به گفته نکونام، در سال گذشته درآمد سازمان تامین اجتماعی استان از محل دریافت سه درصد حق بیمه بیکاری حدود 53 میلیارد ریال بوده، در حالیکه پرداخت مقرری به بیکاران تامین اجتماعی در این استان بیش از 69 میلیارد ریال بوده است.

مدیرکل تامین اجتماعی گلستان بیان داشت: گلستان از جمله استانهای زیان ده در زمینه درآمد و هزینه برای سازمان محسوب می شود و در سال گذشته منابع استان هزار و 10 میلیارد ریال بوده درحالیکه پرداخت انجام شده در آن سال بیش از هزار و 210 میلیارد ریال بوده که این امر نگران کننده است.

وی، ضریب وابستگی بیمه پردازی در استان را بیش از میانگین کشوری دانست و گفت: به ازای هر مستمری بگیر در استان 7.4 بیمه پرداز در استان وجود دارد، در حالیکه این میزان در کشور حدود شش نفر است.

وی اظهار داشت: تا پایان سال گذشته 134 هزار و 162 بیمه شده اصلی در استان وجود دارد که با در نظر گرفتن افراد تبعی به 447 هزار و 557 نفر می رسد.