مراسم بزرگداشت آیت الله اشرفی اصفهانی باید هدفمند برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت الاسلام معرفت پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم بیست و هفتمین سالگرد شهادت آیت الله اشرفی اصفهانی در کرمانشاه که در دانشگاه علوم قرآنی این شهر برگزار شد، اظهار داشت: شهید اشرفی اصفهانی از علمای برجسته زمان خود بود که علاوه بر فقاهت در جایگاه رفیع شهادت نیز قرار گرفت.

وی با اشاره به مبارزات انقلابی شهید اشرفی اصفهانی در طول دوران سیاه ستم شاهی گفت: این بزرگوار سالهای عمر پربرکت خود را در راه مبارزه و انقلاب صرف کرد و با سخنرانی ها و قلم توانایشان درخت انقلاب را پربارتر ساخت.

حجت الاسلام معرفت با اشاره به جایگاه علمی و فقهی آیت الله اشرفی اصفهانی گفت: ایشان از علمای برجسته زمان خود بودند و آثار به جای مانده از ایشان خدمتی بزرگ به اسلام است.

وی با بیان اینکه امام (ره) جایگاه ویژه ای برای این بزرگوار قائل بودند،گفت: شهید اشرفی را باید در سطور امام(ره) جستجو کرد که فرمودند ایشان از رجال صدقو ما عاهدوا اله علیه بود و رفتن او ثلمه بر اسلام وارد کرد.

در این مراسم همچنین حجت الاسلام حسین اشرفی اصفهانی فرزند چارمین شهید محراب با تشکر از کسانی که در این مراسم شرکت کرده اند، به ذکر خاطراتی از ایشان پرداخت.

این مراسم با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، استاندار کرمانشاه و جمعی از مسئولین و آحاد مردم کرمانشاه در دانشکده علوم قرآنی این شهر برگزار شد.

شهید اشرفی 23 مهر ماه سال 1361 در محراب نماز جمعه کرمانشاه به دست منافقین به شهادت رسید.