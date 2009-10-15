2200 واحد مسکونی شهر ماکو در معرض ریزش کوه قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمدباقر داریانی پیش از ظهر پنج شنبه در همایش شهرداران آذربایجان غربی که با حضور شهرداران اصفهان و گلستان برگزار شد، افزود: اجرای طرح جابجایی این منازل به تصویب رسیده است.

وی بیان داشت: این طرح در طول سه سال در فازهای مختلف انجام می شود که در سال جاری برای اجرای فاز اول آن شامل 670 واحد مسکونی 31 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه شهرستان پلدشت در معرض آبگرفتگی ناشی از بالا آمدن سطح رودخانه ارس است، افزود: در این راستا دایک خاکی رودخانه ارس با اختصاص اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال در حال احداث است.

داریانی از وقوع 170 مورد آتش سوزی طی شش ماه اول سالجاری خبر داد و افزود: تعداد حوادث در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 122 مورد کاهش داشته است.

وی با اشاره به فعالیت 40 واحد ایستگاه آتش نشانی در سطح شهرهای آذربایجان غربی، اظهار داشت: در راستای افزایش سرعت خدمات دهی به شهروندان هشت ایستگاه جدید در دست احداث است که تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهند رسید.

داریانی از ایجاد ایستگاه آتش نشانی در مراکز دهستانها در آینده نزدیک خبر داد و افزود: در این راستا به دلیل وجود خلا قانونی در جذب آتش نشان در خارج از محدوده شهری دهیاری ها باید برای اخذ مجوز اقدامات لازم را انجام دهند.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه 56 مورد سیل شهری و چهار مورد زلزله طی نیمه نخست سالجاری در سطح استان رخ داده است، خواستار تدوین طرح جامع مقابله با حوادث و بلایای طبیعی و ارائه طرحهای پیشگیرانه توسط شهرداری ها شد.

مدیر کل دفتر امور شهری استانداری آذربایجان غربی نیز در ادامه این جلسه از سکونت یک ششم جمعیت آذربایجان غربی در بافت های مسئله دار شهری خبر داد.

علی داداش زاده با بیان این مطلب افزود: 25 درصد مساحت مناطق مسکونی شهرها در سطح استان شامل بافت های فرسوده و حاشیه نشین هستند که یک ششم کل جمعیت استان در این مناطق سکونت دارند.

وی با اشاره به اینکه اکثر شهرهای آذربایجان غربی در کنار و یا اطراف بستر رودخانه ها ساخته شده اند، بیان داشت: احداث دیوارهای حفاظتی، جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده باید در اولویت برنامه ریزی های شهرداران قرار گیرد.

دبیر ستاد حوادث غیر مترقبه آذربایجان غربی در ادامه این جلسه با انتقاد از روند احداث سالنهای چند منظوره توسط شهرداران گفت: طی سال گذشته 35 میلیارد ریال برای احداث 14 سالن از محل اعتبارات ستاد غیر مترقبه استان به حساب شهرداریها واریز شده که متاسفانه تا کنون با گذشت یک سال هیچ سالنی آماده بهره برداری نیست.

محبوب زارع از اختصاص یک هزار و 200 میلیارد ریال برای خشکسالی، مقابله و پیشگیری از حوادث و آموزش به ستادهای حوادث غیر مترقبه شهرستانها خبر داد و افزود: همچنین 330 میلیارد ریال برای اجرای 388 پروژه در 17 شهرستان و 46 میلیارد ریال برای احداث دیوار ساحلی به شهرداری ها اعتبار اختصاص یافته است.