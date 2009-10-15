گشایش ششمین کنگره بین المللی MS ایران در تبریز/40 هزار مبتلای MS در ایران

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، هرمز ایرملو، دبیر علمی این کنگره پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم گشایش این کنگره گفت: وجود 40 هزار بیمار از این نوع در سطح کشور و هزار و 200 بیمار مبتلا به MS در تبریز بر اهمیت این کنگره می افزاید.

وی یادآور شد: این نشست با هدف ارایه دستاوردهای نوین در این رشته و تبادل دانش روز پزشکی میان متخصصان داخل و خارج از کشور آغاز به کار کرده است.

وی تصریح کرد: محور سخنرانی ها در مورد دستاوردهای جدید در زمینه نورولوژی و بررسی روش های تشخیصی و درمانی جدید خواهد بود.

دکتر ایرملو افزود : از میان مقالات متعدد ارسال شده از داخل و کشورهایی مانندآمریکا، لبنان، انگلیس وبلژیک به دبیرخانه کنگره ،هیئت داوران 150 عنوان مقاله را جهت ارایه در کنگره پذیرش کردند.

دبیر علمی کنگره ام اس تبریز افزود: از این میان 30 عنوان مقاله به صورت سخنرانی و 120 عنوان به صورت پوستر برای ارایه در این همایش انتخاب شده است.

ایرملو یادآور شد : در سال های اخیر پیشرفت های چشمگیری در زمینه بیماری مولتیپل اسکلوزیس در کشور صورت گرفته ولی روند رو به رشد این بیماری و خطرات ناشی از آن به ویژه هدف قرار دادن نسل جوان، نگرانی های زیادی را برای جامعه پزشکی به وجود آورده است.

بیماری مولتیپل اسکلروزیس "MS" از جمله اختلالات حذف میلین در سیستم اعصاب مرکزی به شمار می رود که در جهان، جزو مهمترین علل ناتوانی در سنین جوانی مطرح است.

ششمین کنگره بین المللی MS روزهای 23 و 24 مهرماه، با همکاری گروه نورولوژی و مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تبریز، انجمن MS ایران و شاخه آذربایجان انجمن علوم اعصاب در مجتمع پتروشیمی تبریز برگزار می شود.