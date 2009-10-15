برگزاری بیش از چهار هزار انتخابات اولیاء و مربیان در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، میر علی رمضانیان پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد برگزاری هفته انجمن اولیاء و مربیان استان در ساری افزود: انجمن اولیا و مربیان به عنوان یکی از ارکان اساسی مدرسه فصل مشترک همکاریهای مردم و نظام تعلیم و تربیت کشور محسوب می شود.

وی زنگ پیوند را نمادی از میثاق مجدداولیا ومربیان درراستای تحقق اهداف تعلیم و تربیت دانست دانست و افزود: هر کشور که بتواند بین خانه و مدرسه ارتباط موثری برقرار کند و احساس تعهد و مشارکت در اولیا را به وجود آورد به یک منبع و عامل قوی در توسعه تعلیم و تربیت دست یافته است.

رمضانیان گفت: در هر آموزشگاه هفت نفر عضو انجمن اولیا و مربیان هستند که 4 نفر آنان نماینده اولیا و مدیر آموزشگاه ، یکی از معاونین و نماینده معلمان و معاون پرورشی در جلسات انجمن اولیا و مربیان شرکت می کنند .

وی در همین ارتباط ادامه داد: در مدارسی که تعداد دانش آموزان آنان از 300 نفر بیشتر است به ازای هر 100 نفر یک نفر به تعداد اعضای اصلی افزوده می شود.

رمضانیان برگزاری همایش منطقه ای، تقدیر از انجمن های اولیا و مربیان ممتاز و برتر کشوری و استانی، تجلیل از خیرین مدرسه یار، اطلاع رسانی مناسب جهت افزایش اشتراک مجله پیوند، برپایی نمایشگاه کتاب در زمینه خانواده و تعلیم و تربیت فرزندان، نشست مشترک انجمن اولیا با شوراهای دبیران، تربیتی و دانش آموزی در مدارس را بخشی از برنامه های هفته پیوند در مازندران بیان کرد.