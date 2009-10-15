1500 مسجدی مازنی به امام رضا (ع) نامه نوشتند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فوقی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد برگزاری جشنواره نامه ای به امام رضا در ساری افزود: بیش از هزار و 500 نفر از اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد مازندران در چهارمین جشنواره نامه ای به امام رضا (ع) نامه نوشتند.

وی خاطرنشان کرد: همزمان با دهه کرامت که از میلاد حضرت معصومه (ع) تا میلاد امام رضا(ع) می باشد چهارمین جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا(ع) که به میزبانی مازندران برگزار می شود اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد دلگویه ها و دلنوشته های خود را در قالب نامه به امام رضا(ع) مکتوب کردند و تا کنون بیش از 15 درصد نامه ها متعلق به اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد مازندران است.

فوقی بیان داشت: این جشنواره در چهار مقطع سنی کودکان 7 تا 10 سال، نوجوانان 10 تا 15 سال، جوانان 16 تا 31 سال و بزرگسالان توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران برگزار می شود که دبیرخانه هیئت نظارت بر کانونهای فرهنگی هنری مساجد مازندران نیز با این جشنواره تعامل و همکاری لازم را دارد.

وی اذعان داشت: در عصر حاضر که نسل جوان و تحصیل کرده خواهان آگاهی بیشتری از زندگانی فرهنگی و سیاسی و اخلاقی و اجتماعی ائمه معصومین(ع) هستند، شناخت نوع زندگی و سبک رفتار اجتماعی امام رضا(ع) در قالب های هنری به ویژه نامه ای به امام رضا(ع) هر چه بیشتر تبیین شود.

فوقی گفت: در بخشی از نامه اعضاء کانونهای فرهنگی هنری مساجد مازندران به نقش امام رضا(ع) در برابر امواج فکری بیگانه، مناظرات امام رضا(ع) با پیروان ادیان و مکاتب و شرائط خاص فرهنگی جامعه اسلامی در عصر عباسیان و مواضع منفی و موضعگیریهای آن امام همام در برابر ترفندهای مامون اشاره شد.

به گفته وی هدف اصلی این جشنواره نشر و ترویج فرهنگ رضوی در میان اقشار مختلف مردم و انس و الفت و ارتباط هر چه بیشتر آنان به امام رضا(ع) بودهکه از این طریق با سیره پیشوایان معصوم(ع) هر چه بیشتر آشنا شوند.