به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دانمارک، کمیته برگزاری نوزدهمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان شب گذشته در زمان اجرای مراسم توزیع مدال‌های وزن هشتم از سید محمد پولادگر، رئیس فدراسیون تکواندو کشورمان که عضو کمیته اجرایی فدراسیون جهانی است دعوت کرد تا مدال و جوایز نفرات برتر این وزن را اهدا کند.

- نکات جالب توجه و حاشیه‌ای مسابقات جهانی تکواندو در زیر می آید:

* در میان تیم‌های شرکت کننده در مسابقات تکواندو قهرمانی جهان دو تیم با مربیان ایرانی حضور دارند. هدایت تیم ارمنستان برعهده رحیم صالحی است و تیم تاجیکستان نیز با مربیگری مهرداد یوسفی در مسابقات جهانی شرکت کرده است.

* قضاوت این دوره از مسابقات را 80 داور برعهده دارند. شکیل شربات سوئدی که رئیس کمیته داوران اروپاست مسئول ارنج داوران است و باندلی، رئیس کمیته داوران فدراسیون جهان هم بر امر داوری نظارت دارد.

* در میان این 80 داور، 5 داور ایرانی هم حضور دارند. ناصر باقری و سیروس رضایی که از ایران اعزام شده‌اند، رضا شجاعی از اتریش، محمدرضا ابریشمی و مجید علی جانی هم سوئد در این مسابقات قضاوت می کنند.

* دانمارکی‌ها در امر میزبانی مسابقات قهرمانی جهان تاکنون موفق ظاهر نشده‌اند و ناهماهنگی در برگزاری مسابقات دیده می شود. تاخیر در برگزاری مبارزات، نقص فنی در سیستم برق سالن و ... از مواردیست که میزبانی دانمارکی‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. در زمان برگزاری مراسم توزیع مدال به جای به اهتزاز درآمدن پرچم کشورهای نفرات برتر، پرچم‌ها در دست کودکان بالا گرفته شده و سرود نیز برای نفرات اول و دوم پخش می شود.

* با وجود اینکه سایت رسمی مسابقات از حضور 5 هزار تماشاگر در مراسم افتتاحیه خبر داده بود اما تعداد تماشاگران حاضر در این مراسم از هزار نفر تجاوز نمی کرد.

* مراسم افتتاحیه مسابقات تکواندو قهرمانی جهان که عصر روز گذشته (چهارشنبه) به مدت یک ساعت برگزار شد به رژه تیم‌ها، سخنرانی دکتر چو، رئیس فدراسیون جهانی، ادای سوگند ورزشکاران و داوران و برخی حرکات نمایشی تکواندو اختصاص داشت.

* برخی از تکواندوکاران قدیمی که اکنون در اروپا ساکن هستند در طول برگزاری این مسابقات در سالن حضور داشته و تیم ملی ایران را در کنار ایرانیان مقیم دانمارک تشویق می کنند. استاد علی نسب که حسن ذوالقدر و بیژن مغانلو از مهمترین شاگردان او هستند نیز از جمله این نفرات است.