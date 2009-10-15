سامانه ویدیو کنفرانس در بستر شبکه دولت در خراسان رضوی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی استاندار خراسان رضوی ظهر پنجشنبه در ارتباط ویدیو کنفرانس با رئیس جمهور ضمن اشاره به اتصال بیش از 70 نقطه از جمله دستگاه های اجرایی و فرمانداریها در استان به سامانه ویدیو کنفرانس در بستر شبکه دولت در خراسان رضوی افزود: راه اندازی این سامانه در استان موجب سرعت در ارائه خدمت شایسته به مردم شریف خراسان رضوی و دقت و کیفیت بالاتر خواهد بود.

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشور، در ارتباط ویدیو کنفرانسی با مشهد و ارسال نامه ای از طریق شبکه دولت، سامانه ویدیو کنفرانس خراسان رضوی در بستر شبکه دولت را به بهره برداری رساند و گفت: امیدواریم با توسعه این شبکه در سطح کشور، شاهد افزایش کیفیت کارها و نظارت دقیق و سامان یافته بر اجرای امور باشیم.

وی با بیان اینکه سال هاست که شعار دولت الکترونیک سر داده می شود و هزینه های سنگینی در این مسیر صورت می گیرد، ادامه داد: ایجاد سامانه ویدیو کنفرانس در بستر شبکه دولت در خراسان رضوی، نویدبخش تحقق این هدف بزرگ است.

رئیس جمهور از دست اندرکاران سامانه ویدیو کنفرانس در بستر شبکه دولت در خراسان رضوی خواست خدمات اصلی مجموعه دولت هر چه سریع تر به این سامانه مرتبط شده و در مدت کوتاهی استفاده از این سامانه جایگزین روال فعلی شود.

احمدی نژاد اتصال شبکه مالی و پولی و بخش های گوناگون سیستم اداری از طریق سامانه ویدیو کنفرانس در بستر شبکه دولت در خراسان رضوی را گام بعدی معرفی کرد و گفت: در گام نهایی باید ارتباطات مردمی با مجموعه دولت از طریق این سامانه سازماندهی شود، به گونه ای که کار هر شهروند ایرانی در مجموعه ساختار اداری به صورت لحظه ای قابل پیگیری باشد.