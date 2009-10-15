به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجتهدی که در کارگاه "کانت و هگل" که صبح امروز پنجشنبه 23 مهرماه در مؤسسه پژوهشی حکمت وفلسفه ایران برگزار شد سخنرانی میکرد با تأکید بر این نکته گف: هیچ فیلسوفی مانند هگل فلسفهزده نیست این در حالی است که کانت علمزده است. با این همه باید در نظر داشت که هگل در واقع خودش را وارث فلسفه کانت و کل فلسفه میداند.
این استاد برجسته فلسفه گفت: در شصت سالی که فلسفه تدریس کردهام به این نکته پی بردهام که خواندن فیلسوفان باید با دقت و جدیت کامل انجام شود. در این میان کانت و هگل را هم باید باهم خواند.
وی با اشاره به تاریخ فلسفه غرب در قرن هجدهم گفت: قرن هجدهم قرن روشنگری است. در این قرن حتی میان فیلسوف و روشنفکر یک خلط معنا به وجود میآید که دلیل آن را میتوان به کار افرادی چون ولتر و دیدرو و دیگر اصحاب دایرهالمعارف نسبت داد.
مؤلف "داستایوفسکی، آثار و افکار" با اشاره به اینکه تجدد در انگلستان بیشتر رویه صنعتی را به خود دید و در فرانسه بیشتر رویههای اجتماعی و سیاسی و به همین جهت جنجالهای بیشتری در مورد تجدد فرانسوی رخ داد گفت: تجدد در آلمان با تجدد در انگلستان و تجدد در فرانسه متفاوت است. تجدد آلمانی بیشتر جنبه فرهنگی دارد و بزرگان آن شاعران هستند که برخی از آنها علیه برخی پیشرفتهای مهم میایستند. به همین جهت است که در فضای آلمان در سده هجدهم رومانتیستهایی چون لسینگ و نوالیس و هولدرلین رشد میکنند.
متخصص فلسفه جدید غرب با اشاره به اینکه ما در ایران زمین عموماً تصور میکنیم میان لایبنیتس و کانت فیلسوفی دیگر نیست به فیلسوفی چون ولف اشاره کرد که با وی سنت فلسفه در غرب و آلمان آکادمیک میشود.
مجتهدی با این همه تأکید کرد که کانت در تاریخ فلسفه آلمان و کلاً تاریخ فلسفه یک نقطه عطف است و به این جهت میتوان تاریخ فلسفه را به قبل از کانت و بعد از کانت تقسیم کرد.
به نظر وی بسیاری از فیلسوفان پس از کانت در آلمان چون شلینگ، فیخته، شلایرماخر، نیچه، شوپنهاور و هگل از وی تأثیر پذیرفتهاند.
مجتهدی بر نظاممند بودن تفکر کانت تأکید کرد و آن را ناشی از ویژگیهای دانست که تفکر مدرن با آن روبرو است.
وی فلسفه کانت را جوابی به فیزیک نیوتنی دانست و تصریح کرد: فیزیک نیوتن کانت را بدان سمت سوق داد تا ضوابط معرفت را متکی بر علم تعریف کند. او میگوید که شناخت ما از طریق حکم است و این حکم دو نوع است. یا تحلیلی و یا ترکیبی. وی بر خلاف فیلسوفان تجربیگرای انگلیسی معتقد است ما احکام ترکیبی ماتقدم هم داریم. یعنی احکام نه تنها میتوانند از تجربه ناشی شوند که در مورد جهان صدق هم کنند. به نظر کانت حکم تألیفی ماتقدم ضابطه و ملاک تشخیص اعتبار شناخت است.
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