کانون پرورش فکری کودکان قم چهار هزار نفر را به خود جذب کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد مخلصی قبل از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر 9 کانون فکری کودکان و نوجوانان در قم وجود که فعالیتهای مختلفی از جمله گسترش فرهنگ کتابخوانی درمیان این قشر را دنبال می کند.
وی برگزاری کلاسهای فرهنگی، ادبی ونمایشی ، سفالگری ، اسلامی وقرآنی وبازیهای فکری و شعرخوانی را از جمله برنامههای کانون پرورش کودکان و نوجوانان ذکر کرد و گفت: قصه وشعر نویسی، نقاشی و خوشنویسی، تئاتر عروسکی و ایجاد سه مرکزانیمیشن و دو مرکز عکاسی را از دیگر برنامهها و قسمتهای کانون است.
وی ادامه داد: چون هدف، پرورش فکر است، همه فعالیتها برای کودکان و نوجوانان به صورت غیر مستقیم انجام میشود و آموزشها، در قالبهای مختلف شعر و داستان ارایه میشود.
مدیر کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان قم با بیان اینکه در مرکز شماره یک کانون آموزش نجوم وکارهای تحقیقات اخترشناسی صورت میگیرد گفت: داشتن کتابخانه و مجهز شدن آن به رایانه از جمله اقداماتی است که این کانونها از آن برخوردارند.
وی در ادامه تصریح کرد: مراجعه کنندگان درمراکز این کانونها درپنج گروه سنی از 6 تا 16 سال هستند که دربر اساس مقاطع تحصیلی گروه بندی میشوند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قم گفت: چهار هزار نفر از کودکان و وجوانان، جذب فعالیتهای کانون در این شهر شدهاند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد مخلصی قبل از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر 9 کانون فکری کودکان و نوجوانان در قم وجود که فعالیتهای مختلفی از جمله گسترش فرهنگ کتابخوانی درمیان این قشر را دنبال می کند.
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