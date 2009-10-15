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۲۳ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۰۳

کانون پرورش فکری کودکان قم چهار هزار نفر را به خود جذب کرده است

کانون پرورش فکری کودکان قم چهار هزار نفر را به خود جذب کرده است

قم - خبرگزاری مهر: مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قم گفت: چهار هزار نفر از کودکان و وجوانان، جذب فعالیت‌های کانون در این شهر شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد مخلصی قبل از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر 9 کانون فکری کودکان و نوجوانان در قم وجود که فعالیت‌های مختلفی از جمله گسترش فرهنگ کتابخوانی درمیان این قشر را دنبال می کند.

وی برگزاری کلاس‌های فرهنگی، ادبی ونمایشی ، سفالگری ، اسلامی وقرآنی وبازی‌های فکری و شعرخوانی را از جمله برنامه‌های کانون پرورش کودکان و نوجوانان ذکر کرد و گفت: قصه وشعر نویسی، نقاشی و خوشنویسی، تئاتر عروسکی و ایجاد سه مرکزانیمیشن و دو مرکز عکاسی را از دیگر برنامه‌ها و قسمت‌های کانون است.

وی ادامه داد: چون هدف، پرورش فکر است، همه فعالیت‌ها برای کودکان و نوجوانان به صورت غیر مستقیم انجام می‌شود و آموزش‌ها، در قالب‌های مختلف شعر و داستان ارایه می‌شود.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان قم با بیان این‌که در مرکز شماره یک کانون آموزش نجوم وکارهای تحقیقات اختر‌شناسی صورت می‌گیرد گفت: داشتن کتابخانه و مجهز شدن آن به رایانه از جمله اقداماتی است که این کانون‌ها از آن برخوردارند.

وی در ادامه تصریح کرد: مراجعه کنندگان درمراکز این کانون‌ها درپنج گروه سنی از 6 تا 16 سال هستند که دربر اساس مقاطع تحصیلی گروه بندی می‌شوند.

کد مطلب 964814

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