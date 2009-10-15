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۲۳ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۱۰

گزارش خبرنگار مهر از ایتالیا/

نماینده بسکتبال ایران از صعود به نیمه نهایی بازماند

نماینده بسکتبال ایران از صعود به نیمه نهایی بازماند

تیم دانشگاه آزاد واحد نجف آباد با شکست نزدیک مقابل دانشگاه پاریس فرصت حضور در دیدار نیمه نهایی رقابت‌های بسکتبال بازیهای بین دانشگاهی جهان را از دست داد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به میلان ایتالیا، در این دیدار که در دانشگاه کرسبی شهر میلان برگزار شد تیم بسکتبال دانشجویان کشورمان در حالی که تا دقایق پایانی از حریف خود پیش بود در پایان با تنها یک امتیاز اختلاف و با نتیجه 50 بر 49 مغلوب دانشگاه پاریس شد تا از صعود به دیدار نیمه نهایی بازماند. در این مرحله تیم‌های فرانسه و ایتالیا راهی دیدار نیمه نهایی شدند.

پیش از این دیدار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز مقابل دانشگاه بلگراد صربستان به دلیل اعتراض به نحوه قضاوت داور بازی را نیمه کاره رها کرد. به این ترتیب دو نماینده کشورمان از دور مسابقات بسکتبال بازیهای بین دانشگاهی حذف شدند.

پیش از این دانشگاه شهید بهشتی با نتایج ضعیف از صعود به مراحل بالاتر مسابقات بسکتبال بازیهای بین دانشگاهی بازمانده بود.

کد مطلب 964845

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