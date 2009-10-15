نماینده بسکتبال ایران از صعود به نیمه نهایی بازماند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به میلان ایتالیا، در این دیدار که در دانشگاه کرسبی شهر میلان برگزار شد تیم بسکتبال دانشجویان کشورمان در حالی که تا دقایق پایانی از حریف خود پیش بود در پایان با تنها یک امتیاز اختلاف و با نتیجه 50 بر 49 مغلوب دانشگاه پاریس شد تا از صعود به دیدار نیمه نهایی بازماند. در این مرحله تیم‌های فرانسه و ایتالیا راهی دیدار نیمه نهایی شدند.

پیش از این دیدار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز مقابل دانشگاه بلگراد صربستان به دلیل اعتراض به نحوه قضاوت داور بازی را نیمه کاره رها کرد. به این ترتیب دو نماینده کشورمان از دور مسابقات بسکتبال بازیهای بین دانشگاهی حذف شدند.

پیش از این دانشگاه شهید بهشتی با نتایج ضعیف از صعود به مراحل بالاتر مسابقات بسکتبال بازیهای بین دانشگاهی بازمانده بود.