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۲۳ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۲۸

عصر امروز برگزار می شود:

نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی گزارش گلدستون

نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی گزارش گلدستون

شورای حقوق بشر سازمان ملل دوازدهمین نشست ویژه خود را تحت عنوان "وضعیت حقوق بشر در سرزمین های اشغالی فلسطین و از جمله بیت المقدس" جهت رسیدگی به اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی دراین منطقه و همچنین بررسی گزارش هیئت حقیقت یاب سازمان ملل در خصوص تجاوز 22 روزه این رژیم علیه غزه برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، درخواست برگزاری این نشست ویژه که عصر پنجشنبه به وقت ژنو برگزار می شود از سوی 18 کشور عضو شورای حقوق بشر که شامل کشورهای بحرین، بنگلادش، بولیوی، چین، کوبا، جیبوتی، مصر، گابن، اندونزی، اردن، موریس، نیکاراگوئه، نیجریه، پاکستان، فیلیپین، قطر، عربستان سعودی و سنگال و به پیشنهاد فلسطین و یا حمایت تعداد زیادی از کشورهای اسلامی و غیرمتعهد و از جمله جمهوری اسلامی ایران ارایه و پیگیری شده است.

در نشست اخیر شورای حقوق بشر بررسی و تصویب پیش نویس قطعنامه ای در خصوص گزارش هیئت حقیقت یاب غزه موسوم به گزارش گلدستون که طی آن تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه در ردیف جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت شناخته شده بود به نشست بعدی شورای حقوق بشر در اسفند ماه 88 موکول گردید که این اقدام مورد اعتراض جدی و گسترده بسیاری از کشورهای اسلامی، گروه های حقوق بشر و افکار عمومی در سراسر جهان قرار گرفت.

قرار است در پایان نشست یاد شده که احتمالاً تا ظهر روز جمعه 24/1/88 ادامه خواهد یافت پیش نویس قطعنامه ای از سوی گروه کشورهای اسلامی، عربی، آفریقایی و عدم تعهد در محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی در بیت المقدس و در جریان تجاوزات وحشیانه علیه نوار غزه و درخواست محاکمه عاملان این جنایت جهت تصویب به شورای حقوق بشر ارایه گردد.

کد مطلب 964852

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