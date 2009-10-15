نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی گزارش گلدستون

به گزارش خبرگزاری مهر، درخواست برگزاری این نشست ویژه که عصر پنجشنبه به وقت ژنو برگزار می شود از سوی 18 کشور عضو شورای حقوق بشر که شامل کشورهای بحرین، بنگلادش، بولیوی، چین، کوبا، جیبوتی، مصر، گابن، اندونزی، اردن، موریس، نیکاراگوئه، نیجریه، پاکستان، فیلیپین، قطر، عربستان سعودی و سنگال و به پیشنهاد فلسطین و یا حمایت تعداد زیادی از کشورهای اسلامی و غیرمتعهد و از جمله جمهوری اسلامی ایران ارایه و پیگیری شده است.

در نشست اخیر شورای حقوق بشر بررسی و تصویب پیش نویس قطعنامه ای در خصوص گزارش هیئت حقیقت یاب غزه موسوم به گزارش گلدستون که طی آن تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه در ردیف جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت شناخته شده بود به نشست بعدی شورای حقوق بشر در اسفند ماه 88 موکول گردید که این اقدام مورد اعتراض جدی و گسترده بسیاری از کشورهای اسلامی، گروه های حقوق بشر و افکار عمومی در سراسر جهان قرار گرفت.

قرار است در پایان نشست یاد شده که احتمالاً تا ظهر روز جمعه 24/1/88 ادامه خواهد یافت پیش نویس قطعنامه ای از سوی گروه کشورهای اسلامی، عربی، آفریقایی و عدم تعهد در محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی در بیت المقدس و در جریان تجاوزات وحشیانه علیه نوار غزه و درخواست محاکمه عاملان این جنایت جهت تصویب به شورای حقوق بشر ارایه گردد.