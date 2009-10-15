تاکید اوباما و سارکوزی بر ادامه گفتگو برای حل مسئله هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته در تماسی تلفنی با همتای فرانسوی خود درباره برنامه هسته ای ایران و تلاشهای دو کشور برای مقابله با آثار مخرب تغییرات آب و هوایی، گفتگو کرد.

کاخ سفید با اعلام این خبر گفتگوی مذکور را دوستانه و سازنده ارزیابی کرد که طی آن دو طرف بر ضرورت ادامه مذاکرات با ایران به منظور حل موضوع هسته ای این کشور تاکید کردند.

بر این اساس رئیس جمهور آمریکا از فرانسه به عنوان یکی از بنیانگذاران اتحادیه اروپا، همپیمان این کشور در ناتو و عضو تاثیر گذار سازمان ملل در بحرانهای جهانی یاد کرده و خواستار همکاری بیشتر پاریس با واشنگتن در مسائل جهانی شده است.

در بیانیه ای که کاخ سفید در این باره منتشر کرده آمده است : مقامهای دو کشور درباره راهبردهای خود برای مقابله با بحران تغییرات آب و هوایی و همکاریهای مشترک برای عملی کردن توافقهای کپنهاگ به مذاکره پرداختند.

در ادامه بیانیه کاخ سفید به تلاشهای مشترک فرانسه و آمریکا به منظور مقابله با تهدیدهای جوی ناشی از تغییرات آب و هوایی و ضرورت اجرای سریع توافقهای کپنهاگ اشاره شده است.