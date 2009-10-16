به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد مجموعه 259 دقیقهای "سوار سرخ" که بهار امسال در سه قسمت روی آنتن چنل فور بریتانیا رفت، پائیز امسال در آمریکا به نمایش درمیآید. این مجموعه بر اساس چهار رمان دیوید پیس تولید شده و کلمبیا پیکچرز حق پخش مجموعه و رمانها را در آمریکا در اختیار دارد.
"سوار سرخ" نقش قدرت و فساد نیروهای پلیس را در پرونده ربوده شدن چند دختر جوان در بریتانیا به تصویر میکشد و قرار است در نسخه سینمایی محل روی دادن اتفاقها به آمریکا تغییر کند. اسکات و زیلیان که علاوه بر کارگردانی و نویسندگی، تهیهکنندگی فیلم را هم بر عهده خواهند داشت، قصد دارند زمان آن را از حدود پنج ساعت فعلی به اندازه یک فیلم کم کنند.
زیلیان آخرین بار فیلمنامه "مانیبال" را بر اساس کتاب مایکل لوئیس برای استودیو کلمبیا بازنویسی کرده بود که چند روز پیش از آغاز تولید پروژه با بازی براد پیت، کارگردان آن استیون سودربرگ تصمیم گرفت شخصا فیلمنامه را بازنویسی کند و به همین دلیل مدیران کلمبیا مانع آغاز تولید آن شدند. سرنوشت "مانیبال" فعلا نامشخص است.
فیلمنامهنویس 56 ساله آمریکایی که برای "فهرست شیندلر" استیون اسپیلبرگ اسکار برده و برای "بیداریها" و "دار و دسته نیویورکی" نامزد اسکار شده، فیلمنامههای "گنگستر آمریکایی" و "هانیبال" را برای اسکات نوشته است. زیلیان این روزها یک فیلمنامه برای مارتین اسکورسیزی مینویسد.
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