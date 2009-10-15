افشای دروغگویی اسرائیل و العربیه/ از موشک دو متری تا درب گاراژ!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، در چند روز اخیر و پس از انفجاری که در جنوب لبنان (منطقه طیرفلسیه) رخ داد، ارتش رژیم صهیونیستی آن را به انفجار یک موشک نسبت داد.

پس از آن رسانه های صهیونیستی با جوسازی گسترده ای که با انتشار تصاویر ویدئویی مشکوکی نیز همراه بود، از انتقال موشک در جنوب لبنان قبل از وقوع این حادثه خبر می دادند.

از طرفی شبکه خبری العربیه با دنباله روی از رسانه های صهیونیست در سطح گستره ای این تصاویر را منتشر و ادعاهای واهی صهیونیست ها را تکرار می کرد.

حزب الله لبنان شب گذشته با انتشار اصل تصاویر مخدوش شده رسانه های صهیونیستی و العربیه، پرده از ماهیت دروغین این رسانه ها برداشت.

در تصاویر منتشر شده از سوی حزب الله که کیفیتی به مراتب بالاتر تصاویر صهیونیستها دارد، درب گاراژی دیده می شود که در مقابل دیده گان نیروهای یونیفل و ارتش لبنان در حال انتقال از روی یک خودروی سنگین است.

رسانه های صهیونیست و برخی از شبکه های عربی از این درب گاراژ به عنوان موشکی 2 متری یاد کرده بودند که در حال انتقال توسط نیروهای حزب الله است.

پیش از این رژیم صهیونیستی خواستار پیگیری این مسئله توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز شده بود.