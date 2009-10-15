  1. بین الملل
  2. سایر
۲۳ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۴۶

حزب الله واکنش نشان داد /

افشای دروغگویی اسرائیل و العربیه/ از موشک دو متری تا درب گاراژ!

افشای دروغگویی اسرائیل و العربیه/ از موشک دو متری تا درب گاراژ!

حزب الله لبنان با انتشار برخی تصاویر مستند دروغگویی و جوسازی رسانه ای رژیم صهیونیستی و برخی از شبکه های خبری جهان عرب با طرح ادعای انتقال تسلیحات در جنوب لبنان توسط نیروهای این جنبش را بر ملا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، در چند روز اخیر و پس از انفجاری که در جنوب لبنان (منطقه طیرفلسیه) رخ داد، ارتش رژیم صهیونیستی آن را به انفجار یک موشک نسبت داد.

پس از آن رسانه های صهیونیستی با جوسازی گسترده ای که با انتشار تصاویر ویدئویی مشکوکی نیز همراه بود، از انتقال موشک در جنوب لبنان قبل از وقوع این حادثه خبر می دادند.

از طرفی شبکه خبری العربیه با دنباله روی از رسانه های صهیونیست در سطح گستره ای این تصاویر را منتشر و ادعاهای واهی صهیونیست ها را تکرار می کرد.

حزب الله لبنان شب گذشته با انتشار اصل تصاویر مخدوش شده رسانه های صهیونیستی و العربیه، پرده از ماهیت دروغین این رسانه ها برداشت.

در تصاویر منتشر شده از سوی حزب الله که کیفیتی به مراتب بالاتر تصاویر صهیونیستها دارد، درب گاراژی دیده می شود که در مقابل دیده گان نیروهای یونیفل و ارتش لبنان در حال انتقال از روی یک خودروی سنگین است.

رسانه های صهیونیست و برخی از شبکه های عربی از این درب گاراژ به عنوان موشکی 2 متری یاد کرده بودند که در حال انتقال توسط نیروهای حزب الله است.

پیش از این رژیم صهیونیستی خواستار پیگیری این مسئله توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز شده بود.

کد مطلب 964864

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها