سریال ما تنها کشتار مردم فلسطین توسط اسرائیلی ها را به تصویر کشیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی هاآرتص، تهیه کننده ترک سریال تلویزیونی ضد اسرائیلی در واکنش به انتقاد مقامهای تل آویو از پخش این سریال گفت این سریال تنها نشانگر گوشه ای از جنایتهای نظامیان صهیونیست است که دست به کشتار غیرنظامیان زده اند.

وی در گفگو با رادیو اسرائیل خاطرنشان کرد سریال مذکور خواسته است جنایات گروهی را که عضو تشکیلات نظامی اسرائیل هستند به نمایش بگذارد.

این در حالی است که کاردار سفارت ترکیه در سرزمینهای اشغالی برای توضیح درباره این سریال به وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی فراخوانده شده و مراتب اعتراض مقامهای صهیونیست به وی ابلاغ شده است.

وی گفت سریالی که هم اکنون از شبکه تلویزیوین TRT1 ترکیه با نام "آیریلیک" (جدایی) در حال پخش است، داستانی را در بحبوحه حمله نظامیان صهیونیست به غزه به تصویر می کشد.

در همین حال بخشهایی از این سریال که حاوی تصاویری از شلیک صهیونیستها به زنان و کودکان غزه است سر از یوتیوب در آورده و موجبات خشم مقامهای تل آویو را فراهم کرده است.

در این رابطه "آویگدور لیبرمن" وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی روز گذشته مدعی شد این سریال با انگیزه جنایتکار جلوه دادن نظامیان اسرائیلی و با حمایت دولت ترکیه تهیه شده است.