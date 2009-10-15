  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۳ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۳۲

گزارش خبرنگار مهر از دانمارک/

دومین پیروزی برای بانوی تکواندوکار ایرانی

دومین پیروزی برای بانوی تکواندوکار ایرانی

سارا خوش جمال فکری دومین مبارزه خود در چارچوب مسابقات جهانی دانمارک را با پیروزی مقابل نماینده مالی پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دانمارک، تکواندوکار وزن دوم تیم بانوان ایران در ادامه مسابقات جهانی دانمارک مقابل "امینتا ماکو" از مالی قرار گرفت.

سارا خوش جمال فکری در ابتدای این مبارزه 2 امتیاز از حریف خود گرفت. وی در ادامه برتری خود در راند اول را با نتیجه 4 بر یک حفظ کرد. عضو تیم بانوان ایران که با تجربه حضور در المپیک، هوشیارانه مبارزه می کرد در راند دوم هم 3 امتیاز گرفت و جمع امتیازات خود را به عدد7 رساند.

خوش جمال فکری در نهایت این دیدار را با نتیجه 8 بر 3 به سود خود تمام کرد و به مرحله چهارم مسابقات راه یافت. وی برای راهیابی به مرحله نیمه نهایی با "وو جینگ" از چین دیدار خواهد کرد.

کد مطلب 964870

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها