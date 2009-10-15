دومین پیروزی برای بانوی تکواندوکار ایرانی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دانمارک، تکواندوکار وزن دوم تیم بانوان ایران در ادامه مسابقات جهانی دانمارک مقابل "امینتا ماکو" از مالی قرار گرفت.

سارا خوش جمال فکری در ابتدای این مبارزه 2 امتیاز از حریف خود گرفت. وی در ادامه برتری خود در راند اول را با نتیجه 4 بر یک حفظ کرد. عضو تیم بانوان ایران که با تجربه حضور در المپیک، هوشیارانه مبارزه می کرد در راند دوم هم 3 امتیاز گرفت و جمع امتیازات خود را به عدد7 رساند.

خوش جمال فکری در نهایت این دیدار را با نتیجه 8 بر 3 به سود خود تمام کرد و به مرحله چهارم مسابقات راه یافت. وی برای راهیابی به مرحله نیمه نهایی با "وو جینگ" از چین دیدار خواهد کرد.